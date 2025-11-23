Как приготовить идеальный кекс

15 ноября отметили День шоколадного кекса. Узнаем, как приготовить идеальный десерт.

© Вечерняя Москва

Первый кекс придумали в Древнем Риме. Для приготовления использовались изюм, орехи, гранат, ячменное пюре как основа. Уже позже, когда появился сахар, кексы стали готовить в самых разных странах. Однако самый современный прототип, вероятно, появился в США в начале XX века. Затем рецепт подхватили домохозяйки, поэтому ни один праздничный стол не обходился без этого блюда.

Шоколадный кекс можно сделать полезным десертом, если не добавлять в него сахар, а добавить тот же банан. Небольшое количество муки также снижает число углеводов в блюде, — рассказывает «Вечерней Москве» диетолог, нутрициолог Виктория Безнебеева.

Лакомство для ленивых

Кекс в кружке — легкий рецепт для тех, кто хочет порадовать себя чем-то сладким. Он готовится две минуты и выпекается в микроволновке еще три минуты. Смесь закипает, потом начинает вылезать из чашки, увеличиваясь в размере в 2,5 раза. Позже немного уменьшается и застывает. Тут главное — его не передержать в микроволновке, а то станет резиновым. Вам понадобятся мука, сахар, яйца, какао, разрыхлитель.

Цена: 200 руб./шт.

Как конфета

Можно приготовить кекс со вкусом легких конфет. Этот нежный, воздушный и очень ароматный вариант кекса понравится любителям белого шоколада. Помимо классических ингредиентов вам понадобятся еще белый шоколад и кокосовая стружка.

Цена: 500 руб./3 шт.

Рецепт из Франции

Блюдо для тех, кто предпочитает полезные десерты. За счет миндальной муки и топленого сливочного масла кексы получаются очень нежные, слегка влажные, рассыпчатые. Вам понадобятся теплое молоко и миндаль.

Цена: 500 руб./4 шт.

Пасхальный

Небольшой пасхальный кекс с нежным, чуть влажным мякишем и легким ароматом ванили. Его украшают сахарной глазурью и яркими посыпками. Отлично подходит для праздничного чаепития или небольшого подарка.

Цена: от 160 руб./шт.

Творожное удовольствие

Творожные кексы — необычный вариант привычного блюда. Готовятся очень просто и быстро. Для пикантности можно добавить немного лимона или апельсина, тогда они будут с характерной кислинкой.

Цена: 400 руб./4 шт.

Мини-версия

Кейк-поп — это миниатюрное пирожное на палочке, стилизованное под леденец, которое состоит из измельченного бисквита или крошки, смешанной с кремом, сформованной в шарик и покрытой шоколадной глазурью. Сейчас пользуется большой популярностью на фуршетах.

Цена: 250 руб./шт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Андреева, кондитер:

Есть несколько секретов идеального кекса. Например, для выпечки нужно использовать пшеничную муку с содержанием белка не больше 10,5%. Чтобы сделать кекс более мягким, можно заменить сахар на мед. Также стоит уделить внимание и другим ингредиентам — например, яйца должны быть комнатной температуры.

Зефир — нежное, воздушное и легкое лакомство, которое возвращает нас в детство. Зефир таит в себе множество секретов, о которых рассказала «Вечерней Москве» шеф-кондитер, создательница кондитерской фабрики «Дом Музы» Муза Чемоданова.