В России усовершенствовали овсяное молоко

Химики Уральского федерального университета усовершенствовали овсяное молоко, добавив в него побочный продукт винодельческой промышленности - экстракт виноградных выжимок.

Альтернативное молоко не теряет популярности как замена коровьему, но имеет при этом один существенный, с точки зрения специалистов, недостаток - в нем мало природных антиоксидантов и фенольных соединений. Зато виноградные выжимки, рассказали исследователи, это ценный источник пищевых волокон, полифенолов, а также биоактивных соединений, таких как ресвератрол и кверцетин, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Обогащение молока экстрактом виноградной выжимки концентрацией всего 0,2 процента привело к значительному увеличению полезных свойств напитка. Так, содержание полифенолов выросло почти в три раза, флавоноидов более чем в два с половиной раза. Антиоксидантная активность увеличилась на 58 процентов", - рассказывает инженер-исследователь Закир МД Хассан.

Почему именно 0,2 процента? Причина проста: если добавить больше - молоко станет фиолетовым и у него изменится вкус. Такой напиток потребители забраковали. Поэтому небольшая концентрация оптимальна: молоко уже становится более полезным, но еще остается при этом молоком.

"С одной стороны, это технология дает возможность виноделам не утилизировать жмых, а продавать его как сырье для пищевой промышленности. А с другой - регулярное потребление такого молока может способствовать повышению антиоксидантной защиты организма", - пояснила Елена Ковалева, завлабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии.