Три хитрости, чтобы варенье в пирогах не растекалось

Если​‍​‌‍​‍‌ варенье и ягоды в ваших пирогах растекаются и тесто становится влажным, есть три способа приготовить выпечку с такой начинкой, чтобы все получалось вкусным и красивым. О них рассказывает автор канала «В саду у Валентинки».

Перед выкладкой начинки с вареньем или ягодами смажьте основу пирога растительным маслом. Этот прием создает барьер, который отталкивает воду. Его же еще используют и для пиццы, чтобы ничего не растекалось за бортики.

Добавьте немного крахмала в саму начинку. Если джем или ягоды слишком сочные, то он свяжет все излишки жидкости между собой. Достаточно щепотки на стакан варенья или половины чайной ложки для свежих ягод и сочных яблок. Сначала смешайте все с сахаром и крахмалом, а затем положите фрукты вниз пирога, который предварительно смажьте маслом.

Для несладких начинок подойдет сыр, манка или сухари. Сыр расплавится и все склеит, а манка и сухари впитают лишнюю влагу. Чтобы не было лишней жидкости от фарша, достаточно добавить 1-2 чайные ложки манной крупы или того же крахмала. На дно посуды для выпечки перед выкладкой фарша можно засыпать немного панировочных сухарей.