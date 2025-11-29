Два продукта, которые нельзя подавать на стол в 2026 году

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Поэтому при подготовке праздничного стола нужно ориентироваться на простое правило: блюда должны усиливать энергию огня, а не подавлять ее. «‎Рамблер» расскажет, что можно, а что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь.

Блюда, которые нельзя подавать

1. Рыбные

Во всех вариациях восточного календаря рыба относится к стихии воды. А вода — это прямой антагонист огня, стихии Красной Огненной Лошади. Противостояние стихий в символике считается конфликтом, который может ослабить энергетику года и сбить нужный настрой уже в первую ночь. Именно поэтому рыбные блюда относят к неблагоприятным. Нежелательные блюда:

сельдь под шубой;

заливная рыба;

бутерброды с красной рыбой;

тартары из семги и тунца;

рыбные рулеты, запеканки и горячие блюда.

Блюда с морепродуктами — креветками, мидиями, кальмарами — также относятся к стихии воды. Поэтому в год Лошади их желательно ограничить или полностью убрать именно в новогоднюю ночь.

2. Куриные

Курица в восточной символике противопоставлена Лошади не по стихии, а по характеру образа. Лошадь ассоциируется с силой, выносливостью, смелостью, желанием двигаться вперед.

Курица — с суетой, тревожностью и мелкими хлопотами. То есть энергетически это два несовместимых символа. По традиции считается, что куриные блюда в новогоднюю ночь могут привнести в дом ненужную суету, неуверенность и мелкие проблемы. Нежелательные блюда:

куриные салаты (включая «Цезарь»);

курица в духовке;

куриные рулеты.

Чем заменить блюда из рыбы и курицы?

Рекомендации строятся на сочетании со стихией огня и характеристиками Лошади. Подходящие варианты:

утка с яблоками — символ благополучия и достатка;

— символ благополучия и достатка; индейка с цитрусами — статусное, нейтральное по символике;

— статусное, нейтральное по символике; говядина, телятина, свинина — знак силы и стабильности;

— знак силы и стабильности; запеченные овощи и корнеплоды — добавляют гармонии;

— добавляют гармонии; яркие салаты с зеленью, гранатом, апельсинами — представители воздушной стихии, которые «‎раздувают» огонь.

Не забывайте о специях! Щедро используйте приправы, которые связаны с огненной стихией:

паприку,

имбирь,

куркуму,

кориандр,

перец чили.

Таким образом, в новогоднюю ночь 2026 года по восточной традиции нежелательны два вида блюд: рыбные и куриные. Остальные категории продуктов подходят без ограничений.

