Два продукта, которые нельзя подавать на стол в 2026 году

Два привычных продукта, которые нельзя подавать на стол в 2026 году
2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Поэтому при подготовке праздничного стола нужно ориентироваться на простое правило: блюда должны усиливать энергию огня, а не подавлять ее. «Рамблер» расскажет, что можно, а что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь.
Блюда, которые нельзя подавать
1. Рыбные
Во всех вариациях восточного календаря рыба относится к стихии воды. А вода — это прямой антагонист огня, стихии Красной Огненной Лошади. Противостояние стихий в символике считается конфликтом, который может ослабить энергетику года и сбить нужный настрой уже в первую ночь. Именно поэтому рыбные блюда относят к неблагоприятным. Нежелательные блюда:
- сельдь под шубой;
- заливная рыба;
- бутерброды с красной рыбой;
- тартары из семги и тунца;
- рыбные рулеты, запеканки и горячие блюда.
Блюда с морепродуктами — креветками, мидиями, кальмарами — также относятся к стихии воды. Поэтому в год Лошади их желательно ограничить или полностью убрать именно в новогоднюю ночь.
2. Куриные
Курица в восточной символике противопоставлена Лошади не по стихии, а по характеру образа. Лошадь ассоциируется с силой, выносливостью, смелостью, желанием двигаться вперед.
Курица — с суетой, тревожностью и мелкими хлопотами. То есть энергетически это два несовместимых символа. По традиции считается, что куриные блюда в новогоднюю ночь могут привнести в дом ненужную суету, неуверенность и мелкие проблемы. Нежелательные блюда:
- куриные салаты (включая «Цезарь»);
- курица в духовке;
- куриные рулеты.
Чем заменить блюда из рыбы и курицы?
Рекомендации строятся на сочетании со стихией огня и характеристиками Лошади. Подходящие варианты:
- утка с яблоками — символ благополучия и достатка;
- индейка с цитрусами — статусное, нейтральное по символике;
- говядина, телятина, свинина — знак силы и стабильности;
- запеченные овощи и корнеплоды — добавляют гармонии;
- яркие салаты с зеленью, гранатом, апельсинами — представители воздушной стихии, которые «раздувают» огонь.
Не забывайте о специях! Щедро используйте приправы, которые связаны с огненной стихией:
- паприку,
- имбирь,
- куркуму,
- кориандр,
- перец чили.
Таким образом, в новогоднюю ночь 2026 года по восточной традиции нежелательны два вида блюд: рыбные и куриные. Остальные категории продуктов подходят без ограничений.
