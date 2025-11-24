Что такое соджу и почему его так полюбили в России

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил: популярный алкогольный напиток, который начали делать из стороннего сырья, по своим свойствам может быть опасным для организма. Речь идет о соджу — корейской водке, которую изначально изготавливали из риса. По словам эксперта, еще одна его опасность кроется в том, что из-за легкости напитка человек может выпить больше этанола, чем в безвкусном или горьком спиртном, а следовательно — получить более сильное отравление организма. Что такое соджу и как эта корейская водка стала популярной по всему миру за последние годы — в материале «Вечерней Москвы».

История создания и популяризации соджу

История соджу насчитывает более 700 лет. Происхождение производства соджу в Корее восходит к династии Корё в XIII веке в период вторжения монголов в Корею. Они принесли с собой технологию дистилляции, перенятую ими от персов во время походов в Центральную Азию. Изначально соджу делали из риса.

В XX веке, чтобы уменьшить расход этой зерновой культуры, правительство Южной Кореи запретило традиционный метод перегонки напитка из чистого зерна. Тогда производители начали делать соджу путем разведения этилового спирта и добавления ароматизаторов. Напиток стали изготавливать из сахарного тростника, тапиоки, ячменя, картофеля, батата или пшеницы. Нередко в состав соджу добавляют и фруктовые соки.

На сегодняшний день соджу стал одним из самых популярных напитков не только в Южной Корее, но и по всему миру. Напиток пьют рюмками или добавляют в коктейли. Соджу отличается от обычной водки своей крепостью: она может варьироваться от 13 до 45 процентов, но большая часть продукции имеет крепость в пределах 17–25 процентов спирта. У традиционной водки крепость бывает от 40 процентов и выше.

Соджу не стоит путать с его японским «братом» — саке. Этот напиток обладает меньшей крепостью, чем корейская водка (до 15 процентов). К тому же японский саке производят путем ферментации, а соджу — дистилляции. А еще спиртное из страны восходящего солнца традиционно подают в горячем виде, в то время как корейскую водку — в охлажденном.

Соджу отличается от традиционной водки более мягким вкусом. К тому же различные фруктовые добавки, которые нередко входят в его состав, дают ему более выраженный аромат. Корейскую водку можно пить в чистом виде, сочетать ее с соками, тоником, содовой или сиропом.

Культура питья соджу, принятая в Южной Корее, включает в себя следующие правила:

наливать напиток двумя руками в небольшие стопки из стекла;

не наливать корейскую водку самому себе — это дурной тон;

наполнять стопку заново только после того, как она выпита до конца;

отворачиваться, если пьешь соджу перед старшими.

Хотя у соджу много разновидностей и производителей, чаще всего, когда говорят об этом напитке, представляют зеленую бутылку. Это решение одной из первых ввела компания Doosan Beverage в 1994 году. По их задумке, соджу в зеленых бутылках должен был ассоциироваться с чистотой и свежестью. Эта идея прижилась, и многие производители стали выпускать напиток в бутылках именно зеленого цвета. Кроме того, в 2009 году несколько компаний заключили соглашение о начале производства корейской водки в зеленых бутылках одного и того же размера с одинаковым дизайном. Это позволяло получать их в переработку и повторно использовать. Это позволило сэкономить на каждой бутылке по нескольку десятков вон. А после того как система поощрения переработки была улучшена, в этот процесс активно вовлеклись и потребители.

В России продажи корейской водки соджу значительно выросли. Только в январе — сентябре 2025 года они увеличились на 105,6 процента год к году и превысили 700 тысяч декалитров. Эксперты связывают это в том числе со спросом на экзотический алкоголь в России, который обусловлен кардинальным изменением географии поставок спиртного на фоне западных санкций и ответных мер властей страны.

Культура, легкость, вкус

Двукратный чемпион мира по барному искусству, ресторатор Дмитрий Соколов в беседе с «Вечерней Москвой» указал на факторы, которые сделали соджу востребованным напитком в России.

Сейчас в РФ очень популярна азиатская культура. Все смотрят на Восток. К тому же молодой публике нравится то, что это некрепкий, слабоалкогольный фруктовый напиток, — рассказал он.

При этом сообщения о том, что соджу якобы можно отравиться из-за неизвестного сырья, которое используется для его приготовления, преувеличены, считает эксперт.

Все такие напитки проходят контроль качества и совершенно не могут продаваться без соответствующего сертификата, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Однако не стоит забывать, что чрезмерное употребление спиртного и соджу в том числе, действительно может привести к отравлению, заключил Соколов.

Тем временем депутаты обсуждают введение в России ограничения на реализацию «продукции, имитирующей алкоголь» среди несовершеннолетних. Что за напитки подразумеваются под этим понятием и почему их продажу среди детей необходимо ограничить, разбиралась «Вечерняя Москва».

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.