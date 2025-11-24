Бренд-шеф назвал самые интересные продукты юга

Каштановый мед — один из самых интересных продуктов юга России. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф ресторанов винного города «Белый мыс» Инвер Тлехуч.

«Каштановый мед — густой, с выраженным карамельно-горьковатым вкусом. Хорошо дополняет сладкие и соленые блюда, считается лечебным — богат железом и антиоксидантами», — заявил эксперт.

Тлехуч внес в свой рейтинг и мягкий и рассольный адыгейский сыр с нежной текстурой и ореховым послевкусием. Он заявил, что продукт подходит для запекания, жарки, копчения или подачи с фруктами и медом.

Дербентский гранат также оказался в списке самых интересных продуктов юга.

«Он богат антиоксидантами и витамином С, используется в десертах, маринадах и соусах. Его сладко-кислый вкус помогает балансировать жирные и мясные блюда», — отметил Тлехуч.

Бренд-шеф также обратил внимание на дагестанскую горную баранину, которая используется как в традиционных блюдах, так и во фьюжн-кухне и стритфуде.

В рейтинге необычных продуктов оказался и кубанский персик с медовыми плодами — природный источник витамина A и C.