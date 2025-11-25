C какими блюдами лучше всего сочетать селедку под шубой

Чтобы избежать проблем с пищеварением в новогоднюю ночь, блюда на столе должны быть сочетаемыми. Как рассказал aif.ru диетолог Антон Поляков, если вы начинаете застолье с «Селёдки под шубой», то и другие блюда стоит выбирать на основе морепродуктов.

© Чемпионат.com

«Сильно много смешивать на Новый год не надо. Например, если в качестве закуски стоит «Селёдка под шубой», то логично было бы, чтобы и другие блюда были связаны с морепродуктами, с той же самой рыбой», — пояснил эксперт.

Поляков также уточнил, что салат можно использовать в качестве перекуса до основного застолья, чтобы не копить чувство голода. Однако он предупредил об опасности смешивания несовместимых продуктов.