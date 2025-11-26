Все, что нужно знать о какао

Сложно выбрать по-настоящему вкусный какао-порошок: один дает насыщенный вкус и аромат, другой может разочаровать. Эксперты Роскачества составили памятку, как не ошибиться с выбором.

Существует два основных вида какао, которые отличаются по способу обработки и свойствам. Первый из них: натуральное (неалкализованное) какао, которое производится из обжаренных и перемолотых какао-бобов без дополнительной химической обработки.

Его плюсы в том, что такое какао сохраняет максимум полезных веществ (антиоксиданты, магний, железо), имеет яркий, насыщенный, слегка кисловатый вкус. Но есть и минусы: может хуже растворяться, а цвет напитка получается менее насыщенным.

Алкализованное какао — проходит специальную обработку щелочью (алкализацию), которая меняет его свойства. По сравнению с натуральным порошком он лучше растворяется, имеет более темный цвет и мягкий вкус без кислинки. Однако часть полезных веществ разрушается при обработке, поэтому продукт менее богат антиоксидантами.

Поэтому выбирайте продукт исходя из того, что для вас важнее: богатый состав и яркий вкус или легкость в использовании.

При выборе в магазине стоит обратить внимание на несколько моментов. Первое, что важно, состав. Идеальный вариант — только «какао-порошок». Допустимо добавление ванили или ванилина. Вас должны насторожить сахар, ароматизаторы «под шоколад», надпись «какао-продукт» вместо «какао-порошок», а также упоминание какавеллы (шелухи какао-бобов) — это показатель низкого качества.

Оцените внешний вид (порошок должен быть однородным, без комков, с насыщенным шоколадным ароматом), а также жирность и помол (хорошее какао содержит 10–22% жира; чем мельче помол, тем лучше оно растворяется).

Выбирайте продукт в герметичной и непрозрачной упаковке (например, флоу-пак или с зип-локом), чтобы аромат и вкус сохранялись дольше. Лучшие какао-бобы выращивают в Кот-д’Ивуаре, Гане и Эквадоре.

Чтобы надолго сохранить вкус продукта, храните какао в сухом, темном месте при температуре около плюс 18 градусов и влажности не выше 75%. Срок хранения — до двух лет (ориентируйтесь на дату на упаковке).

Помните, что при неправильном хранении продукт теряет аромат, становится прогорклым и может заплесневеть.

