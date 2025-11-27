Как правильно выбрать горбушу с икрой: простой лайфхак

Покупку горбуши с икрой многие считают лотереей. Случайная удача, не более. Но, как утверждает автор канала «КиноВояж и не только», после множества проб и ошибок найден наиболее точный способ определять нужную рыбу еще в магазине.

Секрет в одном характерном месте. Там, где при обработке и давлении икринки чуть проглядывают наружу. Важно отличать эти настоящие «подсказки» от просто прилипших икринок.

Если вы сможете определить, то с небольшой рыбы можно извлечь почти 100 граммов красной икры. Этот метод может и вам помочь каждый раз гает мне каждый раз делать удачный выбор без лишних трат.

Горбуша идет на нерест с июля по сентябрь. В это время рыба максимально наполнена икрой. Безусловно, самая качественная икра бывает у первой свежевыловленной рыбы. Поэтому старайтесь покупать в разгар хода горбуши в вашем регионе. Помните, что у свежей рыбы будут упитанная тушка с плотным брюшком, чуть выступающие бугорки в области брюшной полости и ярко-серебристая чешуя без повреждений.

Ранее стало известно, что красная рыба и икра может подорожать к Новому году на 5‑7%. В среднем они будут стоить 1 400 и 9 900 рублей за кг соответственно, писал «ГлагоL».