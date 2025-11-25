Эксперт назвал оптимальную частоту заваривания чая

Россиянам раскрыли правильный способ заваривать чай. Комментарий от дегустатора чая Ahmad Tea в России Антона Тарасова поступил в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По словам эксперта, основной объем вкусовых и ароматических соединений чайный лист отдает на первом настаивании. Эфирные масла, танины и природные сахара начинают активно выделяться при контакте с горячей водой, формируя характер чая, а повторное заваривание значительно снижает насыщенность вкуса.

Титестер высказался и об оптимальной частоте заваривания чая. Так, некоторые сорта, особенно улун, а также отдельные зеленые и белые чаи, допускают несколько проливов. Однако такая практика относится к восточной традиции заваривания, а не к привычному европейскому способу. Большинство сортов все же требуют только одного заваривания.

«Повторные заваривания возможны только при условии высокого качества сырья. Цельные, аккуратно скрученные листья раскрываются постепенно, и каждый новый пролив меняет вкус очень тонко. Важно понимать: это особая культура заваривания, а не универсальное правило. Для большинства чаев все же актуален один полноценный настой», — отметил Тарасов.

В заключение специалист рассказал о правильном методе заваривания чая.

«Свежая мягкая вода, подходящая температура и правильная посуда — керамика, стекло или глина — позволяют подчеркнуть естественный аромат напитка. А еще следует соблюдать время настаивания, указанное производителем», — подытожил собеседник издания.

В мае врач раскрыла россиянам пользу чая для здоровья.