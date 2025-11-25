Жареная картошка как в ресторане: простые секреты приготовления

Казалось​‍​‌‍​‍‌ бы, что может быть проще жареной картошки? Однако, чтобы она получилась с хрустящей золотистой корочкой, нужно знать несколько секретов. Автор канала MEREL | KITCHEN рассказывает, что именно мы делаем не так.

Первое правило — количество. В среднюю сковородку нужно класть не больше 4-5 картофелин, чтобы она помещалась в один слой. Второй момент — нарезка. Картошку нужно резать ломтиками толщиной не более 5-6 мм, и одинаковыми, чтобы она прожаривалась равномерно. Резать ее можно как угодно — соломкой, дольками, кружочками.

После нарезки картошку обязательно промываем холодной водой, чтобы смыть крахмал, который съест корочку. Затем картошку обязательно сушим — если между картошкой и маслом окажется вода, то это не только опасно, но и портит жарку.

Во время жарки сковороду нельзя накрывать крышкой — тогда картошка будет вариться, а не жариться. После того, как картошка оказалась на сковороде, ее сразу нельзя перемешивать — нужно подождать 5-7 минут, чтобы образовалась первая корочка. За всю жарку картошки ее можно перемешивать только 2-3 раза.

Лук нужно добавлять за 6-7 минут до готовности, а солить — в самом конце. Если посолить картошку в начале, она пустит сок и будет не жариться, а тушиться, и не сможет образоваться корочка.