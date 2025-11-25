Сытный и ароматный: салат, который все ищут на празднике

На новогоднем столе всегда хочется видеть что-то необычное и яркое. Автор канала «Сейчас приготовим!» предлагает рецепт, который покорил ее домочадцев красотой и вкусом. Салат​‍​‌‍​‍‌ с индейкой, апельсинами и сыром всегда получается нежным и сытным.

© ГлагоL

Нам понадобятся:

250 г пекинской капусты;

2 зубчика чеснока;

250 г отварной индейки;

3 яйца;

200 г сыра;

2 апельсина;

200 г майонеза.

Для приготовления салата нарезаем соломкой капусту. Пропускаем через пресс чеснок, добавляем майонез и перемешиваем. На тарелку ставим кулинарное кольцо диаметром 18 см и ацетатную пленку, затем выкладываем первым слоем подготовленную пекинскую капусту.

Нарезаем мясо, заправляем майонезом и выкладываем следующим слоем. Яйца натираем на крупной терке, смешиваем с соусом и выкладываем третьим слоем, затем трем сыр и отправляем на следующий уровень. Апельсины очищаем и нарезаем кусочками, укладываем сверху и накрываем все пленкой, чтобы остудить в холодильнике.

