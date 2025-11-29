Шесть легких новогодних салатов на замену майонезным

Майонезные салаты — одна из причин переедания уже в первые часы праздника, тяжести и на утро — отеков. В большинстве привычных новогодних рецептов сочетаются жирный соус, крахмалистые ингредиенты и соль, что делает такие салаты очень калорийными. Но классические жирные версии можно заменить на более щадящие альтернативы. «Рамблер» собрал рецепты легких салатов, которые отлично впишутся на новогодний стол.

1. Диетический «‎Оливье»

Ингредиенты:

отварная индейка или куриное филе — 250 г

яйца — 2 шт.

свежий огурец — 1 шт.

авокадо — 1 шт. (замена картофелю)

зеленый горошек — 150 г

зеленое яблоко — ½ шт.

зеленый лук — небольшой пучок

греческий йогурт — 3 ст. л.

дижонская горчица — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Мясо заранее отварите или запеките до готовности и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте так же. Вместо картофеля используйте авокадо — он придает сливочность и делает салат легче. Огурец и яблоко нарежьте мелкими кубиками, горошек слегка отбланшируйте, зеленый лук нашинкуйте. Переложите все в общую миску. Для заправки соедините йогурт, горчицу и лимонный сок — получится густой, свежий соус, который уверенно заменяет майонез. Заправляйте салат перед подачей и перемешайте аккуратно, чтобы кусочки авокадо сохранили форму. Готовый салат получается ярким, легким и при этом сытным. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным — вкус остается насыщенным в обоих вариантах.

2. Салат с киноа, овощами и цитрусами

Ингредиенты:

киноа — 150 г

вода — 300 мл

огурец — 1 шт.

авокадо — 1 шт.

апельсин — 1 шт.

зелень (петрушка, мята) — по вкусу

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1–2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Киноа промойте в холодной воде (это уберет горечь). Выложите в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1:2, немного посолите. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 12–15 минут, пока крупа не впитает воду. Снимите с огня и дайте постоять еще пять–десять минут, затем разрыхлите вилкой и полностью остудите. Огурец нарежьте мелким кубиком. Авокадо очистите, удалите косточку и также нарежьте кубиками, сбрызните немного лимонным соком, чтобы не потемнел. Апельсин очистите от кожуры и белых перегородок, нарежьте филе небольшими кусочками. Сок, который выделится, можно добавить в заправку. Зелень мелко порубите. В большой миске соедините остывшую киноа, огурец, авокадо, апельсин и зелень. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, щепотку соли и перца. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Если салат будет стоять, добавляйте авокадо и заправку ближе к подаче.

2. Слоеный салат с курицей и легким соусом

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 200 г

картофель — 2 шт.

морковь — 1 шт.

яйца — 3–4 шт.

зелень — по желанию

греческий йогурт — 200 г

горчица — 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Отварите картофель и морковь до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке отдельно друг от друга. Куриное филе отварите заранее, остудите и мелко нарежьте или разберите руками на волокна. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, желтки отдельно — тоже мелко. Для заправки смешайте йогурт, горчицу, соль и перец. Соус должен быть не слишком жидким. В форму или на плоское блюдо начните собирать слоеный салат (потом поставьте его на час в холодильник, чтобы пропитался):

1 слой: тертый картофель, чуть посолить, смазать тонким слоем заправки.

2 слой: курица, немного заправки.

3 слой: морковь, опять немного соуса.

4 слой: тертые белки, заправка (совсем чуть-чуть).

5 слой: сверху посыпать тертыми желтками и при желании рубленой зеленью.

3. Теплый салат с говядиной и томатами

Ингредиенты:

говядина (тонкий край, вырезка) — 250–300 г

томаты черри — 200 г

салатные листья (романо, айсберг, микс) — 100–150 г

соевый соус — 2 ст. л.

оливковое масло — 1–2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

черный перец, немного соли

Способ приготовления:

Мясо достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Нарежьте тонкими полосками или небольшими кусочками. В миске смешайте 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. соевого соуса, немного перца и измельченный чеснок. Выложите туда говядину, перемешайте и оставьте мариноваться на 15–20 минут. Черри разрежьте пополам. Листья салата вымойте и обсушите, порвите руками. Разогрейте сковороду до сильного огня. Быстро обжарьте говядину небольшими порциями, чтобы она не тушилась, а именно жарилась. На каждую порцию — две–три минуты максимум. Мясо должно остаться сочным. В той же сковороде быстро прогрейте черри одну–две минуты, чтобы они слегка размягчились, но не превратились в соус. В салатнице смешайте листья салата, теплое мясо и черри. Полейте оставшимся соевым соусом, при необходимости добавьте немного оливкового масла. Подавайте сразу, пока салат теплый.

4. Салат с апельсином, орехами и шпинатом

Ингредиенты:

свежий шпинат или микс салатов — 100–120 г

апельсин — 1–2 шт.

орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 30–40 г

оливковое масло — 2 ст. л.

мед — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

щепотка соли

Способ приготовления:

Шпинат вымойте, обсушите. Крупные листья можно слегка порвать. Апельсин очистите от кожуры и всех белых пленок, нарежьте филе дольками или крупными кусочками, стараясь не терять сок. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде до легкого запаха, остудите и порубите. В миску положите шпинат, сверху — апельсин и орехи. Для заправки смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок и щепотку соли, хорошо взбейте вилкой до легкой эмульсии. Полейте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

5. Овощное карпаччо

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.

кабачок или цукини — 1 шт.

морковь — 1 крупная

сыр фета или мягкий козий — 60–80 г (по желанию)

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок или бальзамик — 1 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Свеклу заранее отварите или запеките до мягкости, полностью остудите. Морковь очистите. Кабачок вымойте, при желании снимите кожицу, если она грубая. Все овощи нарежьте максимально тонкими ломтиками. Удобнее делать это с помощью мандолины или овощечистки: нужны прозрачные «лепестки». Ломтики разложите на плоском блюде слоями или по кругу, чередуя по цвету: свекла, морковь, кабачок. Смешайте оливковое масло с лимонным соком или бальзамиком, щепоткой соли и перца. Слегка сбрызните овощи — не заливайте, чтобы все не поплыло. Если используете сыр, разломайте его руками на крошки и посыпьте сверху. Оставьте на 10–15 минут, чтобы овощи слегка промариновались.

6. Зеленый салат с печеной тыквой

Ингредиенты:

тыква — 300–400 г (мякоть)

руккола — 70–100 г

мягкий сыр (бри, фета, голубой) — 80–100 г

орехи (грецкие, пекан, кедровые) — 30–40 г

оливковое масло — 2–3 ст. л.

мед — 1 ч. л.

бальзамический уксус или крем — 1 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками примерно 2×2 см. Выложите на противень, сбрызните 1 ст. л. оливкового масла, слегка посолите и поперчите, перемешайте. Запекайте при 190–200 °C 20–25 минут до мягкости и легкой карамелизации по краям. Остудите до теплого состояния. Рукколу вымойте и обсушите. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, остудите и крупно порубите. Сыр нарежьте кубиками или разломайте руками. В миску выложите рукколу, добавьте теплую тыкву, сыр и орехи. Для заправки смешайте оливковое масло, мед и бальзамический уксус, немного посолите. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Подавать лучше сразу, пока тыква еще теплая.

Эти салаты — идеальная альтернатива майонезным. Они проще усваиваются, не требуют много времени и выглядят празднично.

