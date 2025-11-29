Шесть легких новогодних салатов на замену майонезным
Майонезные салаты — одна из причин переедания уже в первые часы праздника, тяжести и на утро — отеков. В большинстве привычных новогодних рецептов сочетаются жирный соус, крахмалистые ингредиенты и соль, что делает такие салаты очень калорийными. Но классические жирные версии можно заменить на более щадящие альтернативы. «Рамблер» собрал рецепты легких салатов, которые отлично впишутся на новогодний стол.
1. Диетический «Оливье»
Ингредиенты:
- отварная индейка или куриное филе — 250 г
- яйца — 2 шт.
- свежий огурец — 1 шт.
- авокадо — 1 шт. (замена картофелю)
- зеленый горошек — 150 г
- зеленое яблоко — ½ шт.
- зеленый лук — небольшой пучок
- греческий йогурт — 3 ст. л.
- дижонская горчица — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо заранее отварите или запеките до готовности и нарежьте небольшими кубиками.
- Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте так же. Вместо картофеля используйте авокадо — он придает сливочность и делает салат легче.
- Огурец и яблоко нарежьте мелкими кубиками, горошек слегка отбланшируйте, зеленый лук нашинкуйте. Переложите все в общую миску.
- Для заправки соедините йогурт, горчицу и лимонный сок — получится густой, свежий соус, который уверенно заменяет майонез. Заправляйте салат перед подачей и перемешайте аккуратно, чтобы кусочки авокадо сохранили форму.
- Готовый салат получается ярким, легким и при этом сытным. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным — вкус остается насыщенным в обоих вариантах.
2. Салат с киноа, овощами и цитрусами
Ингредиенты:
- киноа — 150 г
- вода — 300 мл
- огурец — 1 шт.
- авокадо — 1 шт.
- апельсин — 1 шт.
- зелень (петрушка, мята) — по вкусу
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1–2 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Киноа промойте в холодной воде (это уберет горечь). Выложите в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1:2, немного посолите. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 12–15 минут, пока крупа не впитает воду. Снимите с огня и дайте постоять еще пять–десять минут, затем разрыхлите вилкой и полностью остудите.
- Огурец нарежьте мелким кубиком. Авокадо очистите, удалите косточку и также нарежьте кубиками, сбрызните немного лимонным соком, чтобы не потемнел.
- Апельсин очистите от кожуры и белых перегородок, нарежьте филе небольшими кусочками. Сок, который выделится, можно добавить в заправку.
- Зелень мелко порубите.
- В большой миске соедините остывшую киноа, огурец, авокадо, апельсин и зелень.
- Смешайте оливковое масло, лимонный сок, щепотку соли и перца. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Если салат будет стоять, добавляйте авокадо и заправку ближе к подаче.
2. Слоеный салат с курицей и легким соусом
Ингредиенты:
- куриная грудка отварная — 200 г
- картофель — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- яйца — 3–4 шт.
- зелень — по желанию
- греческий йогурт — 200 г
- горчица — 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Отварите картофель и морковь до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке отдельно друг от друга.
- Куриное филе отварите заранее, остудите и мелко нарежьте или разберите руками на волокна.
- Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, желтки отдельно — тоже мелко.
- Для заправки смешайте йогурт, горчицу, соль и перец. Соус должен быть не слишком жидким.
- В форму или на плоское блюдо начните собирать слоеный салат (потом поставьте его на час в холодильник, чтобы пропитался):
- 1 слой: тертый картофель, чуть посолить, смазать тонким слоем заправки.
- 2 слой: курица, немного заправки.
- 3 слой: морковь, опять немного соуса.
- 4 слой: тертые белки, заправка (совсем чуть-чуть).
- 5 слой: сверху посыпать тертыми желтками и при желании рубленой зеленью.
3. Теплый салат с говядиной и томатами
Ингредиенты:
- говядина (тонкий край, вырезка) — 250–300 г
- томаты черри — 200 г
- салатные листья (романо, айсберг, микс) — 100–150 г
- соевый соус — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1–2 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- черный перец, немного соли
Способ приготовления:
- Мясо достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Нарежьте тонкими полосками или небольшими кусочками.
- В миске смешайте 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. соевого соуса, немного перца и измельченный чеснок. Выложите туда говядину, перемешайте и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
- Черри разрежьте пополам. Листья салата вымойте и обсушите, порвите руками.
- Разогрейте сковороду до сильного огня. Быстро обжарьте говядину небольшими порциями, чтобы она не тушилась, а именно жарилась. На каждую порцию — две–три минуты максимум. Мясо должно остаться сочным.
- В той же сковороде быстро прогрейте черри одну–две минуты, чтобы они слегка размягчились, но не превратились в соус.
- В салатнице смешайте листья салата, теплое мясо и черри. Полейте оставшимся соевым соусом, при необходимости добавьте немного оливкового масла. Подавайте сразу, пока салат теплый.
4. Салат с апельсином, орехами и шпинатом
Ингредиенты:
- свежий шпинат или микс салатов — 100–120 г
- апельсин — 1–2 шт.
- орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 30–40 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Шпинат вымойте, обсушите. Крупные листья можно слегка порвать.
- Апельсин очистите от кожуры и всех белых пленок, нарежьте филе дольками или крупными кусочками, стараясь не терять сок.
- Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде до легкого запаха, остудите и порубите.
- В миску положите шпинат, сверху — апельсин и орехи.
- Для заправки смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок и щепотку соли, хорошо взбейте вилкой до легкой эмульсии.
- Полейте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.
5. Овощное карпаччо
Ингредиенты:
- свекла — 1 шт.
- кабачок или цукини — 1 шт.
- морковь — 1 крупная
- сыр фета или мягкий козий — 60–80 г (по желанию)
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимонный сок или бальзамик — 1 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу заранее отварите или запеките до мягкости, полностью остудите.
- Морковь очистите. Кабачок вымойте, при желании снимите кожицу, если она грубая.
- Все овощи нарежьте максимально тонкими ломтиками. Удобнее делать это с помощью мандолины или овощечистки: нужны прозрачные «лепестки».
- Ломтики разложите на плоском блюде слоями или по кругу, чередуя по цвету: свекла, морковь, кабачок.
- Смешайте оливковое масло с лимонным соком или бальзамиком, щепоткой соли и перца. Слегка сбрызните овощи — не заливайте, чтобы все не поплыло.
- Если используете сыр, разломайте его руками на крошки и посыпьте сверху. Оставьте на 10–15 минут, чтобы овощи слегка промариновались.
6. Зеленый салат с печеной тыквой
Ингредиенты:
- тыква — 300–400 г (мякоть)
- руккола — 70–100 г
- мягкий сыр (бри, фета, голубой) — 80–100 г
- орехи (грецкие, пекан, кедровые) — 30–40 г
- оливковое масло — 2–3 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- бальзамический уксус или крем — 1 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками примерно 2×2 см. Выложите на противень, сбрызните 1 ст. л. оливкового масла, слегка посолите и поперчите, перемешайте.
- Запекайте при 190–200 °C 20–25 минут до мягкости и легкой карамелизации по краям. Остудите до теплого состояния.
- Рукколу вымойте и обсушите.
- Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, остудите и крупно порубите.
- Сыр нарежьте кубиками или разломайте руками.
- В миску выложите рукколу, добавьте теплую тыкву, сыр и орехи.
- Для заправки смешайте оливковое масло, мед и бальзамический уксус, немного посолите. Полейте салат, аккуратно перемешайте. Подавать лучше сразу, пока тыква еще теплая.
Эти салаты — идеальная альтернатива майонезным. Они проще усваиваются, не требуют много времени и выглядят празднично.
