Диетическая «Мимоза» — легкая версия без лишних калорий

Катерина Саломе

Этот вариант подойдет тем, кто следит за питанием, фигурой или просто хочет попробовать обновленную версию привычного новогоднего салата. «‎Рамблер» поделится диетическим рецептом всем известной «Мимозы».

Диетическая «Мимоза» — легкая версия без лишних калорий
© bonchan/iStock.com

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.
  • куриное филе (отварное или запечённое) — 200 г
  • картофель — 1–2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • огурец свежий — 1 шт.
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • лук — 1/4 шт. (по желанию)
  • греческий йогурт 2% — 150 г
  • горчица — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовление заправки

Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Заправка должна получиться густой, слегка пикантной и полностью однородной.

2. Варка основы

Картофель и морковь сварите в мундире и охладите.

Яйца сварите вкрутую, остудите, разделите на белки и желтки.

Куриное филе порежьте мелкими кусочками или разберите вручную — так салат будет более нежным.

Семь высокобелковых завтраков для похудения

3. Нарезка ингридиентов

Картофель натрите на крупной терке.

Морковь — на средней.

Белки натрите мелко.

Желтки мелко протрите и оставьте для финального воздушного «желтого» слоя.

Огурец мелко порубите — он добавит сочности и свежести.

Лук, если используете, ошпарьте кипятком.

4. Сборка салата (по слоям)

Собирать лучше в небольшом кольце или в глубокой форме. Диетический вариант «Мимозы» нуждаются в особо аккуратной подаче.

  1. Картофель + 1 ст. л. заправки. Тонко распределите, слегка утрамбуйте.
  2. Курица + тонкая сетка соуса. Главное — не заливать, а увлажнять.
  3. Лук (если есть). Очень тонкий слой.
  4. Огурец.
  5. Морковь + ложка заправки.
  6. Белки.
  7. Желтки + щепотка зелени.

После сборки уберите «Мимозу» в холодильник. Чтобы слои «схватились», салат должен быть охлажденным.

Диетическая версия новогоднего салата легче усваивается за счет отсутствия жирного майонеза. В такой «Мимозе» 2,5–3 раза меньше калорий, поэтому ее можно есть, не переживая, что вы будете испытывать тяжесть в животе и на утро увидите на весах ненавистную прибавку.

Ранее мы делились подборкой других легких новогодних салатов на замену майонезным.

промо изображение