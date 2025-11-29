Диетическая «Мимоза» — легкая версия без лишних калорий

Этот вариант подойдет тем, кто следит за питанием, фигурой или просто хочет попробовать обновленную версию привычного новогоднего салата. «‎Рамблер» поделится диетическим рецептом всем известной «Мимозы».

© bonchan/iStock.com

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.

куриное филе (отварное или запечённое) — 200 г

картофель — 1–2 шт.

морковь — 1 шт.

огурец свежий — 1 шт.

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

лук — 1/4 шт. (по желанию)

греческий йогурт 2% — 150 г

горчица — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовление заправки

Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Заправка должна получиться густой, слегка пикантной и полностью однородной.

2. Варка основы

Картофель и морковь сварите в мундире и охладите.

Яйца сварите вкрутую, остудите, разделите на белки и желтки.

Куриное филе порежьте мелкими кусочками или разберите вручную — так салат будет более нежным.

Семь высокобелковых завтраков для похудения

3. Нарезка ингридиентов

Картофель натрите на крупной терке.

Морковь — на средней.

Белки натрите мелко.

Желтки мелко протрите и оставьте для финального воздушного «желтого» слоя.

Огурец мелко порубите — он добавит сочности и свежести.

Лук, если используете, ошпарьте кипятком.

4. Сборка салата (по слоям)

Собирать лучше в небольшом кольце или в глубокой форме. Диетический вариант «Мимозы» нуждаются в особо аккуратной подаче.

Картофель + 1 ст. л. заправки. Тонко распределите, слегка утрамбуйте. Курица + тонкая сетка соуса. Главное — не заливать, а увлажнять. Лук (если есть). Очень тонкий слой. Огурец. Морковь + ложка заправки. Белки. Желтки + щепотка зелени.

После сборки уберите «Мимозу» в холодильник. Чтобы слои «схватились», салат должен быть охлажденным.

Диетическая версия новогоднего салата легче усваивается за счет отсутствия жирного майонеза. В такой «Мимозе» 2,5–3 раза меньше калорий, поэтому ее можно есть, не переживая, что вы будете испытывать тяжесть в животе и на утро увидите на весах ненавистную прибавку.

Ранее мы делились подборкой других легких новогодних салатов на замену майонезным.