Диетическая «Мимоза» — легкая версия без лишних калорий
Этот вариант подойдет тем, кто следит за питанием, фигурой или просто хочет попробовать обновленную версию привычного новогоднего салата. «Рамблер» поделится диетическим рецептом всем известной «Мимозы».
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.
- куриное филе (отварное или запечённое) — 200 г
- картофель — 1–2 шт.
- морковь — 1 шт.
- огурец свежий — 1 шт.
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- лук — 1/4 шт. (по желанию)
- греческий йогурт 2% — 150 г
- горчица — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовление заправки
Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
Заправка должна получиться густой, слегка пикантной и полностью однородной.
2. Варка основы
Картофель и морковь сварите в мундире и охладите.
Яйца сварите вкрутую, остудите, разделите на белки и желтки.
Куриное филе порежьте мелкими кусочками или разберите вручную — так салат будет более нежным.
3. Нарезка ингридиентов
Картофель натрите на крупной терке.
Морковь — на средней.
Белки натрите мелко.
Желтки мелко протрите и оставьте для финального воздушного «желтого» слоя.
Огурец мелко порубите — он добавит сочности и свежести.
Лук, если используете, ошпарьте кипятком.
4. Сборка салата (по слоям)
Собирать лучше в небольшом кольце или в глубокой форме. Диетический вариант «Мимозы» нуждаются в особо аккуратной подаче.
- Картофель + 1 ст. л. заправки. Тонко распределите, слегка утрамбуйте.
- Курица + тонкая сетка соуса. Главное — не заливать, а увлажнять.
- Лук (если есть). Очень тонкий слой.
- Огурец.
- Морковь + ложка заправки.
- Белки.
- Желтки + щепотка зелени.
После сборки уберите «Мимозу» в холодильник. Чтобы слои «схватились», салат должен быть охлажденным.
Диетическая версия новогоднего салата легче усваивается за счет отсутствия жирного майонеза. В такой «Мимозе» 2,5–3 раза меньше калорий, поэтому ее можно есть, не переживая, что вы будете испытывать тяжесть в животе и на утро увидите на весах ненавистную прибавку.
