Минтай под шубой: как приготовить сочную рыбу под нежным соусом

Этот​‍​‌‍​‍‌ рецепт порадует тех, кто любит нежный вкус и ценит свое время. Минтай, приготовленный таким способом, всегда получается очень сочным, а готовить его практически без ​‍​‌‍​‍‌усилий.

© ГлагоL

Секрет в том, что рыба защищена и сверху, и снизу. На дно формы кладем толстые кольца репчатого лука. Эта «подушка» не даст минтаю пересохнуть снизу и добавит аромата. Сверху покроем соусом, который готовится буквально за одну минуту. Просто смешайте в равных пропорциях сметану, томатную пасту, немного соли и смесь перцев, отмечает канал «Совет да Еда».

Этим соусом полностью залейте рыбу и отправляйте в разогретую духовку. Запекать надо около 40 минут. Подрумянившийся соус и нежный, пропитанный соками минтай будут готовы. Останется лишь посыпать свежей зеленью.