Новый год с улыбкой и теплом: волшебные безалкогольные коктейли

WomanHit.ru

Новый год — это время чудес, смеха и, конечно же, вкусных угощений! Но всегда найдутся те, кто не употребляет алкоголь. Для таких случаев можно приготовить вкусные праздничные безалкогольные коктейли, чтобы праздник был по-настоящему волшебным и уютным для всех. Эти рецепты подарят вам настоящее новогоднее настроение, согреют душу и порадуют глаз!

Новый год с улыбкой и теплом: готовим волшебные безалкогольные коктейли
© Unsplash

«Снежная Королева»

Его нежный цвет и легкий цитрусовый аромат моментально поднимут настроение — то, что надо в Новый год!

Ингредиенты:

  • Сок белого винограда — 150 мл.
  • Лимонный сок — 20 мл.
  • Сироп «Блю Кюрасао» (безалкогольный) — 10 мл.
  • Газированная вода или «Спрайт» — 50 мл.
  • Свежая мята — несколько веточек.
  • Ломтик лимона или лайма — для украшения.
  • Сахарная пудра — для «снежного» ободка бокала.

Приготовление:

По желанию сделайте на бокале «снежный» ободок из сахарной пудры. В шейкере или просто в стакане смешайте виноградный и лимонный соки и «Блю Кюрасао», хорошо перемешайте. Наполните бокал кубиками льда, аккуратно влейте смесь из шейкера в бокал. Добавьте газированную воду или спрайт для игристости. Украсьте веточкой мяты и ломтиком лимона или лайма.

«Пряный Апельсин»

Сочетание апельсина, корицы и гвоздики согреет изнутри и создаст атмосферу праздничного уюта.

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл.
  • Яблочный сок — 50 мл.
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Гвоздика — 2—3 бутона.
  • Мед или кленовый сироп — 1—2 ч. л.
  • Ломтик апельсина — для украшения.
  • Бадьян — 1 шт.

Приготовление:

В кастрюлю налейте апельсиновый и яблочный соки. Добавьте корицу и гвоздику, мед или сироп и прогрейте смесь до горячего состояния, но не доводите до кипения. Это позволит специям раскрыть свой аромат, не потеряв полезных свойств. Затем снимите с огня и дайте напитку настояться под крышкой 5—10 минут, чтобы специи полностью отдали свой аромат. Процедите напиток, налейте в бокалы, украсьте ломтиком апельсина и бадьяном.

«Клюквенный мороз»

Терпкая клюквенная основа коктейля в сочетании с цитрусовой свежестью подарит заряд бодрости и праздничного настроения.

Ингредиенты:

  • Клюквенный морс или сок — 150 мл.
  • Лимонад или имбирный эль — 100 мл.
  • Сок лайма — 15 мл.
  • Свежая клюква — горсть.
  • Веточка розмарина — для украшения.

Приготовление:

Наполните бокалы кубиками льда, влейте клюквенный морс или сок, затем лимонад или имбирный эль. Добавьте сок лайма и аккуратно перемешайте ложкой. Положите в каждый бокал несколько ягод клюквы и розмарин.