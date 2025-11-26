Новый год с улыбкой и теплом: готовим волшебные безалкогольные коктейли

Новый год — это время чудес, смеха и, конечно же, вкусных угощений! Но всегда найдутся те, кто не употребляет алкоголь. Для таких случаев можно приготовить вкусные праздничные безалкогольные коктейли, чтобы праздник был по-настоящему волшебным и уютным для всех. Эти рецепты подарят вам настоящее новогоднее настроение, согреют душу и порадуют глаз!

«Снежная Королева»

Его нежный цвет и легкий цитрусовый аромат моментально поднимут настроение — то, что надо в Новый год!

Ингредиенты:

Сок белого винограда — 150 мл.

Лимонный сок — 20 мл.

Сироп «Блю Кюрасао» (безалкогольный) — 10 мл.

Газированная вода или «Спрайт» — 50 мл.

Свежая мята — несколько веточек.

Ломтик лимона или лайма — для украшения.

Сахарная пудра — для «снежного» ободка бокала.

Приготовление:

По желанию сделайте на бокале «снежный» ободок из сахарной пудры. В шейкере или просто в стакане смешайте виноградный и лимонный соки и «Блю Кюрасао», хорошо перемешайте. Наполните бокал кубиками льда, аккуратно влейте смесь из шейкера в бокал. Добавьте газированную воду или спрайт для игристости. Украсьте веточкой мяты и ломтиком лимона или лайма.

«Пряный Апельсин»

Сочетание апельсина, корицы и гвоздики согреет изнутри и создаст атмосферу праздничного уюта.

Ингредиенты:

Свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл.

Яблочный сок — 50 мл.

Палочка корицы — 1 шт.

Гвоздика — 2—3 бутона.

Мед или кленовый сироп — 1—2 ч. л.

Ломтик апельсина — для украшения.

Бадьян — 1 шт.

Приготовление:

В кастрюлю налейте апельсиновый и яблочный соки. Добавьте корицу и гвоздику, мед или сироп и прогрейте смесь до горячего состояния, но не доводите до кипения. Это позволит специям раскрыть свой аромат, не потеряв полезных свойств. Затем снимите с огня и дайте напитку настояться под крышкой 5—10 минут, чтобы специи полностью отдали свой аромат. Процедите напиток, налейте в бокалы, украсьте ломтиком апельсина и бадьяном.

«Клюквенный мороз»

Терпкая клюквенная основа коктейля в сочетании с цитрусовой свежестью подарит заряд бодрости и праздничного настроения.

Ингредиенты:

Клюквенный морс или сок — 150 мл.

Лимонад или имбирный эль — 100 мл.

Сок лайма — 15 мл.

Свежая клюква — горсть.

Веточка розмарина — для украшения.

Приготовление:

Наполните бокалы кубиками льда, влейте клюквенный морс или сок, затем лимонад или имбирный эль. Добавьте сок лайма и аккуратно перемешайте ложкой. Положите в каждый бокал несколько ягод клюквы и розмарин.