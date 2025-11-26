Новый год с улыбкой и теплом: готовим волшебные безалкогольные коктейли

Новый год с улыбкой и теплом: волшебные безалкогольные коктейли
Новый год — это время чудес, смеха и, конечно же, вкусных угощений! Но всегда найдутся те, кто не употребляет алкоголь. Для таких случаев можно приготовить вкусные праздничные безалкогольные коктейли, чтобы праздник был по-настоящему волшебным и уютным для всех. Эти рецепты подарят вам настоящее новогоднее настроение, согреют душу и порадуют глаз!
«Снежная Королева»
Его нежный цвет и легкий цитрусовый аромат моментально поднимут настроение — то, что надо в Новый год!
Ингредиенты:
- Сок белого винограда — 150 мл.
- Лимонный сок — 20 мл.
- Сироп «Блю Кюрасао» (безалкогольный) — 10 мл.
- Газированная вода или «Спрайт» — 50 мл.
- Свежая мята — несколько веточек.
- Ломтик лимона или лайма — для украшения.
- Сахарная пудра — для «снежного» ободка бокала.
Приготовление:
По желанию сделайте на бокале «снежный» ободок из сахарной пудры. В шейкере или просто в стакане смешайте виноградный и лимонный соки и «Блю Кюрасао», хорошо перемешайте. Наполните бокал кубиками льда, аккуратно влейте смесь из шейкера в бокал. Добавьте газированную воду или спрайт для игристости. Украсьте веточкой мяты и ломтиком лимона или лайма.
«Пряный Апельсин»
Сочетание апельсина, корицы и гвоздики согреет изнутри и создаст атмосферу праздничного уюта.
Ингредиенты:
- Свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл.
- Яблочный сок — 50 мл.
- Палочка корицы — 1 шт.
- Гвоздика — 2—3 бутона.
- Мед или кленовый сироп — 1—2 ч. л.
- Ломтик апельсина — для украшения.
- Бадьян — 1 шт.
Приготовление:
В кастрюлю налейте апельсиновый и яблочный соки. Добавьте корицу и гвоздику, мед или сироп и прогрейте смесь до горячего состояния, но не доводите до кипения. Это позволит специям раскрыть свой аромат, не потеряв полезных свойств. Затем снимите с огня и дайте напитку настояться под крышкой 5—10 минут, чтобы специи полностью отдали свой аромат. Процедите напиток, налейте в бокалы, украсьте ломтиком апельсина и бадьяном.
«Клюквенный мороз»
Терпкая клюквенная основа коктейля в сочетании с цитрусовой свежестью подарит заряд бодрости и праздничного настроения.
Ингредиенты:
- Клюквенный морс или сок — 150 мл.
- Лимонад или имбирный эль — 100 мл.
- Сок лайма — 15 мл.
- Свежая клюква — горсть.
- Веточка розмарина — для украшения.
Приготовление:
Наполните бокалы кубиками льда, влейте клюквенный морс или сок, затем лимонад или имбирный эль. Добавьте сок лайма и аккуратно перемешайте ложкой. Положите в каждый бокал несколько ягод клюквы и розмарин.