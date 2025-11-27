Идея для новогоднего стола: нежный салат, который съедается моментально

Этот салат станет для вас настоящим открытием. Его можно подать и на праздничный стол, и просто приготовить на ужин для семьи. Сочетание нежных слоев с пикантной ноткой горчицы и маринованного лука создает необычный, но гармоничный вкус.

Собираем​‍​‌‍​‍‌ салат на большой плоской тарелке. Сначала установите кулинарное кольцо. Насыпьте слой отварного картофеля, натертого на крупной терке, положите на него 3 ч. л. зернистой горчицы и сделайте тонкую сеточку из майонеза, отмечает канал «Сейчас приготовим!».

Затем промаринуйте лук. Мелко нарежьте, добавьте щепотку соли и сахара, немного яблочного уксуса и залейте водой. Достаточно 10-15 минут, чтобы ушла лишняя горечь.

Дальше выкладывайте слои в такой последовательности: маринованный лук, запеченная куриная грудка, натертые желтки, тертый сыр. Каждый из них нужно промазывать сеточкой майонеза. Завершите салат слоем из натертых белков.

Готовый салат накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1-2 часа. Это нужно делать обязательно, чтобы слои хорошо пропитались. Кондитерское кольцо снимите перед подачей.

Есили на новогодний стол хотите подать яркое блюдо, то приготовьте салат​‍​‌‍​‍‌ с индейкой, апельсинами и сыром. Он всегда получается нежным и сытным, писал «ГлагоL».