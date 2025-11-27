Шеф‑повар рассказал о недооцененных деликатесах черноморской кухни

Шеф‑повар сочинского ресторана «Co‑Co Chalet» Вадим Горбанев заявил, что уникальность черноморской кухни кроется в использовании лесных продуктов — того, что недоступно большинству ресторанов за пределами региона. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

© Freepik

«В Москве сложно готовить из лесных продуктов. Хотя, конечно, у нас есть лесная земляника, мушмула и многое другое», — сказал эксперт.

Шеф также поделился, что в его практике категоричных запретов нет. Однако в меню вряд ли появится, например, маракуйя. Причина — богатый выбор сезонных даров юга.

«У нас на юге есть великое множество прекрасных продуктов, которые на пике своего сезона невероятно вкусные. Прямо сейчас это хурма. Мы гордимся локальными продуктами и стремимся их популяризировать», — подчеркнул Горбанев.

Шеф-повар назвал два черноморских продукта, недооцененных публикой: рапана — морепродукт с ярким вкусом, который раскрывается при правильной обработке, и черноморские мидии, которые в сезон не уступают импортным аналогам, но остаются в тени чилийских собратьев.

Горбанев подчеркнул, что утверждение о том, что в Краснодарском крае нет качественных помидоров, — просто результат невнимательности. Команда ресторана сотрудничает с местными фермерами, которые выращивают даже спаржу.

«Сочинский народ очень многонационален, и Сочи ассоциируется с хинкали и шашлыками. А мы этот стереотип немного надламываем и показываем, что в нашем городе, в частности на Красной Поляне, есть люди — не я один, а вся наша огромная команда, — которые горят своим делом и готовят блюда из разнообразных локальных продуктов», — заявил он.

15 ноября 2025 года на платформе Кинопоиск состоялась премьера третьего сезона документального проекта «Тонкий вкус», в котором шеф-герои и основатели авторских ресторанов России рассказывают об экспериментах и открытиях, которые помогают задавать тренды на гастрономической сцене страны.