Агроном объяснил, как определить наличие нитратов в овощах

Покупатели стали внимательнее относиться к качеству приобретаемых овощей, предпочитая экологически чистые и безопасные продукты. Как распознать низкое содержание нитратов в плодах, объяснил агроном Алексей Куренин.

Он перечислил признаки высокого содержания нитратов: плоды отличаются непривычно крупным размером, странным цветом кожуры или листьев, быстро загнивают при хранении, теряют аромат и характеризуются мягкой структурой.

«Важно отметить, что зимой на прилавках российских магазинов представлены в основном отечественные томаты и огурцы, выращенные в современных тепличных комплексах. Овощи производятся на экологичных субстратах из каменной ваты с соблюдением строгих стандартов», — добавил Куренин.

Благодаря соблюдению строгих стандартов и контролю за условиями выращивания потребителям предлагаются качественные овощи, соответствующие требованиям безопасности, сообщает РИАМО.

Можно ли обезопасить себя от попадания в организм пестицидов вместе с плодами, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.