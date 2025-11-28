Как отличить поддельную икру от настоящей

И.о. заведующего кафедрой пищевой безопасности университета Росбиотех Наталья Фоменко в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, что натуральная икра всегда отличается от поддельной своей неоднородностью и редко выглядит слишком идеально.

«Определить натуральную икру можно по нескольким внешним признакам. Полностью исключить подделку невозможно без лабораторного исследования, но, например, должен насторожить неестественный цвет. У натуральной икры зерна могут быть немного разные по размеру, а имитация отличается ровными и почти симметричными икринками», - объяснила специалист.

Кроме того, настоящая икра легко лопнет при нажатии, а у искусственной оболочка более плотная. Если несколько настоящих икринок опустить в горячую воду, частично потеряется форма. Искусственная превратится в желатиновые комочки и сохранит оболочку. У настоящей икры есть небольшая зародышевая точка - у подделок она выглядит неестественно или отсутствует.