Топ-3 оригинальных закуски для новогоднего фуршета

Уже придумали, что поставите на новогодний стол помимо пресловутых оливье и селедки под шубой? Если нет, то кулинарный блогер Светлана Бахлина подготовила для вас три оригинальных рецепта закусок. Для мини-фуршета, чтобы не наесться до отвала и встретить бой курантов в полулежачем состоянии, это идеальный вариант. Быстро, вкусно, бюджетно. Да и выглядит в разы изысканнее, чем нарезки колбасы и сыра.

Рулетики с ветчиной, сыром и кукурузой

Ингредиенты

Ветчина нарезанная — 150 г.

Кукуруза — 70 г.

Сыр — 150 г.

Майонез/соль — по вкусу.

Приготовление

Сыр трем на крупной терке, добавляем кукурузу, майонез, соль. Выкладываем 1 ст.л. начинки на кусочек ветчины и заворачиваем в рулет. По желанию можно завязать рулетик тонким стеблем лука или же ниточкой от сыра чечил (косичка).

Сливочная брускетта с креветками

Ингредиенты

Белый хлеб (желательно сортовой) — 6 ломтиков.

Творожный сыр — 150 г.

Песто — 1 ст.л.

Масло для жарки.

Креветки — 300 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Кешью — 30 г.

Розмарин — для декора.

Приготовление

Нарезаем хлеб не очень тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере либо на сковороде. Творожный сыр соединяем с песто и перемешиваем до однородности. Чеснок очищаем, нарезаем тонкими слайсами. На разогретую сковороду наливаем масло, уменьшаем огонь, выкладываем чеснок, обжариваем до золотистого цвета на медленном огне, выбрасываем чеснок. В чесночное масло выкладываем очищенные креветки и обжариваем со всех сторон буквально 1-2 минуты. Подсушенный хлеб смазываем кремом, сверху выкладываем креветки, розмарин и поджаренный на сухой сковороде кешью.

Порционный салат с креветками и солеными огурчиками

Ингредиенты

Креветки — 400 г.

Яйца — 6 шт.

Сыр моцарелла (как для пиццы) — по вкусу.

Соленые огурцы — 4 шт.

Свежие огурцы — 2 шт. (маленькие).

Соль/перец.

Домашний майонез — по вкусу.

Зелень для декора.

Приготовление

Креветки очищаем и обжариваем на сковороде 2-3 минуты. Яйца отвариваем вкрутую. (3 желтка убираем для декора). Огурцы свежие и соленые нарезаем соломкой в отдельные мисочки. Сыр трем на крупной терке. В порционный стакан или пиалу выкладываем нарезанное соломкой яйцо тонким слоем. Далее выкладываем слой соленых огурчиков. Слой креветок и тонко смазываем майонезом, не приминая пышность салата. Далее выкладываем слой свежих огурчиков. На него снова тонкий слой креветок. Сверху выкладываем сыр, украшаем зеленью и крошкой желтка.