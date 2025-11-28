Даже есть жалко: топ−3 оригинальных закуски для новогоднего фуршета

Уже придумали, что поставите на новогодний стол помимо пресловутых оливье и селедки под шубой? Если нет, то кулинарный блогер Светлана Бахлина подготовила для вас три оригинальных рецепта закусок. Для мини-фуршета, чтобы не наесться до отвала и встретить бой курантов в полулежачем состоянии, это идеальный вариант. Быстро, вкусно, бюджетно. Да и выглядит в разы изысканнее, чем нарезки колбасы и сыра.

Топ-3 оригинальных закуски для новогоднего фуршета
Рулетики с ветчиной, сыром и кукурузой

Ингредиенты

  • Ветчина нарезанная — 150 г.
  • Кукуруза — 70 г.
  • Сыр — 150 г.
  • Майонез/соль — по вкусу.

Приготовление

Сыр трем на крупной терке, добавляем кукурузу, майонез, соль. Выкладываем 1 ст.л. начинки на кусочек ветчины и заворачиваем в рулет. По желанию можно завязать рулетик тонким стеблем лука или же ниточкой от сыра чечил (косичка).

Сливочная брускетта с креветками

Ингредиенты

  • Белый хлеб (желательно сортовой) — 6 ломтиков.
  • Творожный сыр — 150 г.
  • Песто — 1 ст.л.
  • Масло для жарки.
  • Креветки — 300 г.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Кешью — 30 г.
  • Розмарин — для декора.

Приготовление

Нарезаем хлеб не очень тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере либо на сковороде. Творожный сыр соединяем с песто и перемешиваем до однородности. Чеснок очищаем, нарезаем тонкими слайсами. На разогретую сковороду наливаем масло, уменьшаем огонь, выкладываем чеснок, обжариваем до золотистого цвета на медленном огне, выбрасываем чеснок. В чесночное масло выкладываем очищенные креветки и обжариваем со всех сторон буквально 1-2 минуты. Подсушенный хлеб смазываем кремом, сверху выкладываем креветки, розмарин и поджаренный на сухой сковороде кешью.

Порционный салат с креветками и солеными огурчиками

Ингредиенты

  • Креветки — 400 г.
  • Яйца — 6 шт.
  • Сыр моцарелла (как для пиццы) — по вкусу.
  • Соленые огурцы — 4 шт.
  • Свежие огурцы — 2 шт. (маленькие).
  • Соль/перец.
  • Домашний майонез — по вкусу.
  • Зелень для декора.

Приготовление

Креветки очищаем и обжариваем на сковороде 2-3 минуты. Яйца отвариваем вкрутую. (3 желтка убираем для декора). Огурцы свежие и соленые нарезаем соломкой в отдельные мисочки. Сыр трем на крупной терке. В порционный стакан или пиалу выкладываем нарезанное соломкой яйцо тонким слоем. Далее выкладываем слой соленых огурчиков. Слой креветок и тонко смазываем майонезом, не приминая пышность салата. Далее выкладываем слой свежих огурчиков. На него снова тонкий слой креветок. Сверху выкладываем сыр, украшаем зеленью и крошкой желтка.

