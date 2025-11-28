Даже есть жалко: топ−3 оригинальных закуски для новогоднего фуршета
Уже придумали, что поставите на новогодний стол помимо пресловутых оливье и селедки под шубой? Если нет, то кулинарный блогер Светлана Бахлина подготовила для вас три оригинальных рецепта закусок. Для мини-фуршета, чтобы не наесться до отвала и встретить бой курантов в полулежачем состоянии, это идеальный вариант. Быстро, вкусно, бюджетно. Да и выглядит в разы изысканнее, чем нарезки колбасы и сыра.
Рулетики с ветчиной, сыром и кукурузой
Ингредиенты
- Ветчина нарезанная — 150 г.
- Кукуруза — 70 г.
- Сыр — 150 г.
- Майонез/соль — по вкусу.
Приготовление
Сыр трем на крупной терке, добавляем кукурузу, майонез, соль. Выкладываем 1 ст.л. начинки на кусочек ветчины и заворачиваем в рулет. По желанию можно завязать рулетик тонким стеблем лука или же ниточкой от сыра чечил (косичка).
Сливочная брускетта с креветками
Ингредиенты
- Белый хлеб (желательно сортовой) — 6 ломтиков.
- Творожный сыр — 150 г.
- Песто — 1 ст.л.
- Масло для жарки.
- Креветки — 300 г.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Кешью — 30 г.
- Розмарин — для декора.
Приготовление
Нарезаем хлеб не очень тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере либо на сковороде. Творожный сыр соединяем с песто и перемешиваем до однородности. Чеснок очищаем, нарезаем тонкими слайсами. На разогретую сковороду наливаем масло, уменьшаем огонь, выкладываем чеснок, обжариваем до золотистого цвета на медленном огне, выбрасываем чеснок. В чесночное масло выкладываем очищенные креветки и обжариваем со всех сторон буквально 1-2 минуты. Подсушенный хлеб смазываем кремом, сверху выкладываем креветки, розмарин и поджаренный на сухой сковороде кешью.
Порционный салат с креветками и солеными огурчиками
Ингредиенты
- Креветки — 400 г.
- Яйца — 6 шт.
- Сыр моцарелла (как для пиццы) — по вкусу.
- Соленые огурцы — 4 шт.
- Свежие огурцы — 2 шт. (маленькие).
- Соль/перец.
- Домашний майонез — по вкусу.
- Зелень для декора.
Приготовление
Креветки очищаем и обжариваем на сковороде 2-3 минуты. Яйца отвариваем вкрутую. (3 желтка убираем для декора). Огурцы свежие и соленые нарезаем соломкой в отдельные мисочки. Сыр трем на крупной терке. В порционный стакан или пиалу выкладываем нарезанное соломкой яйцо тонким слоем. Далее выкладываем слой соленых огурчиков. Слой креветок и тонко смазываем майонезом, не приминая пышность салата. Далее выкладываем слой свежих огурчиков. На него снова тонкий слой креветок. Сверху выкладываем сыр, украшаем зеленью и крошкой желтка.