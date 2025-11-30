Рецепт хрустящих гренок с семгой и творожным сыром

Хрустящие гренки с золотистой корочкой, нежный творожный сыр и ароматная слабосоленая семга можно подать и к утреннему кофе, и к вечернему бокалу вина. Элегантная закуска из простых и доступных продуктов можно приготовить буквально за 10 минут.

© ГлагоL

Нарежьте белый хлеб или батон аккуратными брусочками. Обжарьте на сливочном масле до появления румяной корочки. Именно сливочное масло даст тот самый насыщенный вкус и аппетитный аромат, отмечает Ксения Санникова в своем блоге.

Пока гренки остывают, займитесь начинкой. Возьмите слабосоленую семгу и нарежьте ее небольшими кубиками. Свежий укроп мелко порубите и смешайте с рыбой, добавив буквально чайную ложку оливкового масла. Оно придаст сочность.

Теперь соберите закуску: на остывшие гренки тонким слоем нанесите творожный сыр. Сверху аккуратно выложите рыбно-укропную смесь.