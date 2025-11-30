Рецепт хрустящих гренок с семгой и творожным сыром

Хрустящие гренки с золотистой корочкой, нежный творожный сыр и ароматная слабосоленая семга можно подать и к утреннему кофе, и к вечернему бокалу вина. Элегантная закуска из простых и доступных продуктов можно приготовить буквально за 10 минут.
Нарежьте белый хлеб или батон аккуратными брусочками. Обжарьте на сливочном масле до появления румяной корочки. Именно сливочное масло даст тот самый насыщенный вкус и аппетитный аромат, отмечает Ксения Санникова в своем блоге.
Пока гренки остывают, займитесь начинкой. Возьмите слабосоленую семгу и нарежьте ее небольшими кубиками. Свежий укроп мелко порубите и смешайте с рыбой, добавив буквально чайную ложку оливкового масла. Оно придаст сочность.
Теперь соберите закуску: на остывшие гренки тонким слоем нанесите творожный сыр. Сверху аккуратно выложите рыбно-укропную смесь.