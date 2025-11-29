Салат «Подкова» на Новый год Огненной Лошади

Катерина Саломе

На новогоднем столе особенно ценятся блюда-талисманы — те, что несут символическое значение. В год Огненной Лошади одним из самых популярных считается салат, оформленный в форме подковы. В восточной традиции подкова считается знаком удачи, защиты и стабильности, а в год Лошади ее значение усиливается вдвойне. «Рамблер» поделится рецептом салата «‎Подкова».

Салат «Подкова» на Новый год Огненной Лошади
Чтобы не конфликтовать со стихией огня, рекомендуется обойтись без курицы и рыбы в составе. Лучше взять за основу овощи, яйца, говядину, корнеплоды. Самое важное — достичь консистенции, которая будет идеально держать форму и подойдет для праздничной подачи.

Салат «Подкова»

Ингредиенты (на шесть порций):

  • картофель отварной — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • яйца — 4 шт.
  • отварная говядина — 250 г
  • огурец свежий — 1 шт.
  • зеленый лук — 1 пучок
  • йогурт натуральный — 150 г
  • горчица — 1 ч. л.
  • немного соли и перца
  • паприка для украшения
  • гранатовые зерна — 2–3 ст. л.
  • зелень — для бортиков

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
  2. Яйца нарежьте мелко.
  3. Отварную говядину нарежьте мелкими кубиками.
  4. Огурец нарежьте кубиками, зеленый лук мелко нашинкуйте.
  5. Приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, немного соли и перца.
  6. В большой миске аккуратно перемешайте все, добавив заправку. Масса должна получиться пластичной, но не жидкой.
  7. На плоском блюде сформируйте салат руками или с помощью кулинарного кольца, придав форму U-образного оберега.
  8. Верх слегка пригладьте ложкой.
  9. Уберите в холодильник как минимум на час, чтобы ингредиенты «сцепились‎».
  10. Перед подачей посыпьте паприкой и добавьте гранат сверху.
  11. По краям выложите зелень, чтобы создать праздничную рамку.

«Подкова» — идеальный вариант для новогоднего стола 2026 года. Он сочетает удачную символику и яркий вкус. А главное — выглядит эффектно и задает праздничное настроение на весь год.

