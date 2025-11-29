Салат «Подкова» на Новый год Огненной Лошади
На новогоднем столе особенно ценятся блюда-талисманы — те, что несут символическое значение. В год Огненной Лошади одним из самых популярных считается салат, оформленный в форме подковы. В восточной традиции подкова считается знаком удачи, защиты и стабильности, а в год Лошади ее значение усиливается вдвойне. «Рамблер» поделится рецептом салата «Подкова».
Чтобы не конфликтовать со стихией огня, рекомендуется обойтись без курицы и рыбы в составе. Лучше взять за основу овощи, яйца, говядину, корнеплоды. Самое важное — достичь консистенции, которая будет идеально держать форму и подойдет для праздничной подачи.
Салат «Подкова»
Ингредиенты (на шесть порций):
- картофель отварной — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- яйца — 4 шт.
- отварная говядина — 250 г
- огурец свежий — 1 шт.
- зеленый лук — 1 пучок
- йогурт натуральный — 150 г
- горчица — 1 ч. л.
- немного соли и перца
- паприка для украшения
- гранатовые зерна — 2–3 ст. л.
- зелень — для бортиков
Способ приготовления:
- Картофель и морковь отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Яйца нарежьте мелко.
- Отварную говядину нарежьте мелкими кубиками.
- Огурец нарежьте кубиками, зеленый лук мелко нашинкуйте.
- Приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, немного соли и перца.
- В большой миске аккуратно перемешайте все, добавив заправку. Масса должна получиться пластичной, но не жидкой.
- На плоском блюде сформируйте салат руками или с помощью кулинарного кольца, придав форму U-образного оберега.
- Верх слегка пригладьте ложкой.
- Уберите в холодильник как минимум на час, чтобы ингредиенты «сцепились».
- Перед подачей посыпьте паприкой и добавьте гранат сверху.
- По краям выложите зелень, чтобы создать праздничную рамку.
«Подкова» — идеальный вариант для новогоднего стола 2026 года. Он сочетает удачную символику и яркий вкус. А главное — выглядит эффектно и задает праздничное настроение на весь год.
