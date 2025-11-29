Салат «Подкова» на Новый год Огненной Лошади

На новогоднем столе особенно ценятся блюда-талисманы — те, что несут символическое значение. В год Огненной Лошади одним из самых популярных считается салат, оформленный в форме подковы. В восточной традиции подкова считается знаком удачи, защиты и стабильности, а в год Лошади ее значение усиливается вдвойне. «Рамблер» поделится рецептом салата «‎Подкова».

© Angelika Mostova/iStock.com

Чтобы не конфликтовать со стихией огня, рекомендуется обойтись без курицы и рыбы в составе. Лучше взять за основу овощи, яйца, говядину, корнеплоды. Самое важное — достичь консистенции, которая будет идеально держать форму и подойдет для праздничной подачи.

Салат «Подкова»

Ингредиенты (на шесть порций):

картофель отварной — 2 шт.

морковь — 2 шт.

яйца — 4 шт.

отварная говядина — 250 г

огурец свежий — 1 шт.

зеленый лук — 1 пучок

йогурт натуральный — 150 г

горчица — 1 ч. л.

немного соли и перца

паприка для украшения

гранатовые зерна — 2–3 ст. л.

зелень — для бортиков

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца нарежьте мелко. Отварную говядину нарежьте мелкими кубиками. Огурец нарежьте кубиками, зеленый лук мелко нашинкуйте. Приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, немного соли и перца. В большой миске аккуратно перемешайте все, добавив заправку. Масса должна получиться пластичной, но не жидкой. На плоском блюде сформируйте салат руками или с помощью кулинарного кольца, придав форму U-образного оберега. Верх слегка пригладьте ложкой. Уберите в холодильник как минимум на час, чтобы ингредиенты «сцепились‎». Перед подачей посыпьте паприкой и добавьте гранат сверху. По краям выложите зелень, чтобы создать праздничную рамку.

«Подкова» — идеальный вариант для новогоднего стола 2026 года. Он сочетает удачную символику и яркий вкус. А главное — выглядит эффектно и задает праздничное настроение на весь год.

