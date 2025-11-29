Овощные чипсы: как приготовить, 3 рецепта с пошаговым приготовлением

Бренд-шеф рассказал о разных способах приготовления.

Три рецепта овощных чипсов, которые можно сделать дома
Если готовить овощи каждый день одним и тем же способом, они могут надоесть. А ведь именно они — основа здорового питания: содержат клетчатку, витамины, антиоксиданты и важные микроэлементы. Морковь, свёкла, цукини и капуста могут не только насыщать, но и поддерживать пищеварительные процессы, укреплять иммунитет и улучшать общее самочувствие.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Чтобы не утратить интерес к овощам и есть их с удовольствием, попробуйте сделать из них домашние чипсы. Они вкусные, хрустящие, легко упаковываются в контейнер — их удобно брать с собой на работу, в школу или в дорогу. А главное — вы точно знаете, из чего они сделаны».

Рецепты овощных чипсов

«Лесной набор» в дегидраторе

Сочетание сезонных овощей с лёгкими травами — отличный вариант для здорового перекуса.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • свёкла — 1 шт.;
  • редис — 4-5 шт.;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • соль, перец — по щепотке;
  • свежий розмарин или тимьян — по вкусу, мелко нарезать.

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте все овощи. Очистите морковь и свёклу от кожуры. Кабачок и редис можно оставить с кожицей, если она нежная.
  2. Нарежьте овощи очень тонкими кружочками толщиной не более 2 мм. Лучше всего использовать специальную тёрку с широкими отверстиями — так ломтики получатся одинаковыми по толщине.
  3. Промокните каждый ломтик бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу.
  4. В глубокой миске аккуратно смешайте овощи с небольшим количеством оливкового масла, добавьте соль, перец и измельчённые травы. Перемешайте так, чтобы каждый кусочек был покрыт пряностями.
  5. Разложите овощи в один слой на лотках дегидратора. Убедитесь, что ломтики не перекрывают друг друга.
  6. Сушите при температуре 55-60°C в течение 6-10 часов, пока чипсы не станут хрустящими. Время зависит от толщины ломтиков и модели дегидратора.
  7. Остудите и переложите в герметичную ёмкость.

Овощные чипсы в духовке

Цветная смесь с мягкой сладостью и лёгкими пряными нотами — идеальна для перекуса или просмотра фильма в хорошей компании.

Ингредиенты:

  • свёкла — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • пастернак — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • копчёная паприка и/или чесночный порошок — по желанию.

Способ приготовления

  1. Вымойте и очистите овощи. Нарежьте их слайсами толщиной 1,5-2 мм — вручную или с помощью специальной тёрки.
  2. Промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.
  3. Смешайте в глубокой миске овощи с оливковым маслом и приправами (соль, паприка, чесночный порошок — по вкусу).
  4. Застелите противень пергаментом или используйте решётку. Выложите овощи в один слой, не внахлёст.
  5. Запекайте при температуре 120-140°C. Через 15-20 минут переверните ломтики на другую сторону и запекайте ещё 20 минут. Если овощи слишком быстро подрумяниваются, снизьте температуру.
  6. Чтобы избежать образования пара, приоткройте дверцу духовки (можно вставить деревянную ложку в зазор).
  7. Остудите готовые чипсы на решётке. Храните в сухом контейнере до трёх-семи дней.

Вяленые чипсы

Идеальны для неспешного вечера, когда хочется чего-то простого, ароматного и запоминающегося.

Вариант 1. Сливы с чесноком

Ингредиенты:

  • спелые плотные сливы — 15-20 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • пряные прованские травы — 1 ч. л.;
  • оливковое масло высшей категории, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. Очистите чеснок и мелко нарежьте.
  3. Выложите сливы срезом вверх на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  4. Сбрызните сливы маслом, приправьте солью, травами, перцем и чесноком.
  5. Вяльте в духовке при температуре 90-100°C в течение двух-трёх часов. Следите, чтобы сливы не подгорели: они должны оставаться мягкими и ароматными.

Вариант 2. Помидоры с тимьяном

Ингредиенты:

  • томаты черри — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тимьян — 2 веточки;
  • соль и сахар — по щепотке;
  • оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Вымойте помидоры, обсушите и разрежьте пополам.
  2. Очистите и мелко нарежьте чеснок. Тимьян измельчите.
  3. Выложите томаты срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
  4. Сбрызните маслом, приправьте солью, щепоткой сахара, чесноком и тимьяном.
  5. Вяльте в духовке при 90-100°C два-три часа до мягкой текстуры. Готовые томаты можно хранить в холодильнике в банке с маслом до одной недели.
