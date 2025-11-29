Рецепты со шпинатом для всей семьи

Замороженный шпинат совершенно незаменим на любой кухне. Он не капризничает, не вянет и не требует сложных манипуляций в готовке. Шпинат — это настоящий концентрат пользы в зеленых листьях: в нем много железа, магния, калия, витаминов A, C, K и группы B, а также антиоксидантов, которые защищают клетки от воспалений и преждевременного старения. Он поддерживает здоровье сосудов и сердца, улучшает работу кишечника, способствует укреплению костей и зрения, мягко выводит лишнюю жидкость и помогает организму справляться со стрессом и усталостью.

А еще, благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, шпинат отлично подходит для ежедневного рациона, поддерживая энергию, чистоту кожи и общий тонус. Его порой боятся, а зря: если знать, как с ним обращаться, он легко превращается в кремовый соус, сочную начинку или нежное основное блюдо. Шеф-повар Руслан Миронов поделился интересными и простыми рецептами.

Паста со сливочным шпинатным соусом и лимоном

Ингредиенты:

Паста феттучини или пенне — 200 г.

Шпинат замороженный — 200 г.

Сливки 20–30% — 150 мл.

Пармезан или другой твердый сыр — 40 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Цедра лимона — по желанию.

Приготовление:

Пока варится паста в подсоленной воде, на сковороде разогреть оливковое масло и слегка обжарить мелко нарезанный чеснок до аромата. Добавить шпинат и дать ему полностью разморозиться, выпарить лишнюю жидкость и перемешать. Влить сливки, добавить соль и перец, прогреть соус до нежной консистенции, затем вмешать тертый сыр и каплю лимонной цедры. Готовую пасту перемешать с соусом и подать сразу.

Запеканка из шпината с яйцами и сыром

Ингредиенты:

Шпинат замороженный — 300 г.

Яйца — 4 шт.

Твердый сыр — 80–100 г.

Сметана или густой йогурт — 2 ст. л.

Лук — 1 небольшой.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Мускатный орех — по желанию.

Приготовление:

Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить шпинат, вывести из состояния льда и выпарить лишнюю влагу. В миске взбить яйца со сметаной, добавить тертый сыр, соль, перец и щепотку мускатного ореха, затем вмешать теплый шпинат с луком. Переложить массу в форму и запекать при 180° около 25–30 минут до золотистой корочки и упругой текстуры.

Суп-пюре из шпината и зеленого горошка

Ингредиенты:

Шпинат замороженный — 200 г.

Зеленый горошек замороженный — 150 г.

Картофель — 1 средний.

Лук — 1 шт.

Овощной бульон или вода — 700 мл.

Сливки или кокосовое молоко — 100 мл.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле на оливковом масле обжарить нарезанный лук до прозрачности, добавить кубики картофеля, залить бульоном и варить до мягкости. Всыпать шпинат и горошек, варить еще 5 минут, затем перебить блендером до гладкости. Влить сливки или кокосовое молоко, довести до нужной консистенции, добавить соль и перец и еще раз прогреть.

Шпинат с нутом и специями на сковороде

Ингредиенты:

Шпинат замороженный — 200 г.

Нут отварной или консервированный — 200 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Куркума — щепотка.

Кумин или зира — щепотка.

Паприка — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Лимонный сок — по желанию.

Приготовление:

На сковороде разогреть оливковое масло и слегка обжарить чеснок со специями до появления аромата. Добавить нут и прогреть его несколько минут, затем всыпать шпинат и готовить, пока он полностью не разморозится и не соединится с нутом. В конце посолить и при желании сбрызнуть лимонным соком. Блюдо можно есть как основное или как теплый салат.

Омлет со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

Шпинат замороженный — 150–200 г.

Яйца — 3 шт.

Сыр фета или брынза — 50–70 г.

Молоко или растительное молоко — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Шпинат протушить на сковороде с оливковым маслом до мягкости и испарения лишней жидкости. Яйца взбить с молоком, солью и перцем, вылить на шпинат, сверху раскрошить фету. Готовить на медленном огне под крышкой до плотной, но нежной текстуры или довести в духовке при 180°С в течение 7–10 минут.