Секрет идеальных сырников: нежные, пышные и с золотистой корочкой

Есть рецепты, которые не подводят никогда. Как, например, этот — проверенный способ приготовления сырников. Они получаются удивительно нежными, пышными и покрываются румяной корочкой. Секрет их успеха кроется не только в точных пропорциях, но и в одном кулинарном приеме, о котором знают далеко не все.

© ГлагоL

Чтобы сырники получились идеальными важна структура творога. Его нужно хорошо размять вилкой или протереть, чтобы не было комочков. К творогу кладем желток, сахар и чуть соли, перемешиваем, чтобы было гладко и немного влажно. Потом добавляем муку и крахмал. Но не много, только чтобы тесто не липло к рукам, а осталось мягким, уточняет канал «Рецепты в гостях у Вани».

Сначала тесто надо подготовить. Катаем из него колбаску, режем на ровные части и чуть-чуть приплющиваем. А дальше – секретный прием! Берем широкий стакан и проворачиваем под ним каждый сырник, чтобы они получились идеально круглыми, как в ресторане. Потом обваливаем их в муке, чтобы корочка при жарке была хрустящей и золотистой.

Жарьте сырники на среднем огне, по паре минут с каждой стороны. Но самое интересное – в конце! Чтобы они стали как суфле и просто таяли во рту, поставьте их в духовку на 5-7 минут. Так они дойдут до готовности внутри и останутся сочными.