Мясо для нарезки, которое тает во рту: простой рецепт с важным секретом

С​‍​‌‍​‍‌ этим рецептом свинины для бутербродов автор канала «Вкусно и полезно» познакомилась много лет назад, когда его ей передал известный шеф-повар. Вся фишка в одном простом действии, которым почему-то пренебрегает почти каждый.

© ГлагоL

Возьмите 600 граммов свиной мякоти с небольшим жировым слоем. Для маринада берем домашний майонез — 2,5 ст. л. и растительное масло — 1,5-2 ст. л., чайную ложку соли с горкой, свежемолотый перец и свои любимые специи. К примеру, соль, перец, горчичный порошок и базилик.

После того, как промоем и обсушим мясо, нужно обильно обколоть его деревянной шпажкой. Не поверхностно, а в глубину, по меньшей мере, на половину толщины куска со всех сторон. Эти проколы позволят маринаду попасть внутрь и пропитать мясо равномерно.

Свинину обмазываем маринадом на час в холодильник. Если время позволяет, то оставьте его там на ночь. Утром оборачиваем мясо двойным слоем фольги и отправляем в духовой шкаф на час при 200 градусах. Потом выключаем огонь и даем мясу постоять еще минут 20-30 внутри, не открывая дверцу.