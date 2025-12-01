Агроном назвал самый вкусный сорт картофеля в мире

Самый вкусный картофель в мире – кундрюченский, считает Владимир Косов, агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК». Свою точку зрения он изложил в садово-огородном шоу на телеканале «ДОН 24».

Донской сорт выигрывает за счет наиболее оптимальной консистенции после приготовления. По словам эксперта, весь картофель в мире делится на четыре типа по степени развариваемости – от почти не развариваемого до совсем мягкого.

Чтобы добиться максимально яркого вкуса, агроном советует высаживать кундрюченскую картошку на рыхлых или песчаных почвах.