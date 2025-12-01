Рыба под маринадом: проверенный советский рецепт

Это​‍​‌‍​‍‌ очень простой рецепт, который завоевал популярность в советское время, когда по четвергам была традиция подавать рыбу. Авторы канала «Женский журнал Cook-s» пишут, что филе получается мягким, а кисло-сладкий овощной маринад придает блюду запоминающийся аромат.

Возьмите килограмм хека или минтая, разморозьте и нарежьте филе на кусочки. Очистите от черной пленки. Обваляйте в смеси муки и соли и обжарьте до золотистой корочки.

Для маринада натрите на терке 2 моркови, порежьте 2 луковицы тонкой соломкой. Обжарьте их на растительном масле до мягкости, добавьте 3 ст. л. томатной пасты, специи (перец горошком, лавровый лист), соль, сахар и немного уксуса. Влейте кипяток, чтобы покрыть овощи, и тушите пару минут. Маринад должен быть кисло-сладким, с выраженной кислинкой — после остывания вкус станет мягче.

На дно формы для запекания выложите обжаренную рыбу, залейте маринадом (он должен быть горячим) и дайте застыть. Лучше всего убрать блюдо в холодильник на ночь — за это время рыба пропитается и станет особенно нежной. Подавайте ​‍​‌‍​‍‌холодной.

