Рецепт пирога, который съедят быстрее, чем он успеет остыть

Катерина Саломе

Этот пирог — смесь нежного бисквитного теста и кремовой начинки, которая тает во рту. Готовится из обычных продуктов, но вкус на уровне ресторанных десертов. Рецепт в материале — «‎Рамблера».

Рецепт пирога, который съедят быстрее, чем он успеет остыть
© miki-tiger/iStock.com

Ингредиенты

Для теста:

  • яйца — 3 шт
  • сахар — 120 г
  • сливочное масло — 80 г (растопить)
  • йогурт или кефир — 150 мл
  • ваниль — по вкусу
  • мука — 200 г
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Для заливки:

  • сметана — 200 г
  • сахар — 70 г
  • яйцо — 1 шт
  • крахмал — 1 ст. л.

Ягоды (любые):

  • черника, вишня, малина, клубника или смесь — 200–300 г

Шесть рецептов заливных пирогов

Способ приготовления

Сделайте мягкое бисквитное тесто

  1. Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.
  2. Добавьте йогурт/кефир, растопленное масло, ваниль.
  3. Перемешайте до однородности.
  4. Просейте муку с разрыхлителем и вмешайте лопаткой.
  5. Тесто должно получиться мягким, чуть гуще сметаны.

Смешайте кремовую заливку

Она — главный секрет пирога. Эта заливка во время выпечки становится нежным сливочным кремом.

  1. Соедините в миске сметану, яйцо, сахар и крахмал.
  2. Перемешайте до однородной гладкой массы.

Соберите пирог

  1. Форму застелите пергаментом.
  2. Вылейте тесто.
  3. Сверху распределите ягоды (если замороженные — не размораживайте).
  4. Залейте всю поверхность сметанным кремом. Он слегка провалится внутрь — так и должно быть.

Выпекайте

  1. Включите духовку на 170–175 °C и установите таймер на 45–55 минут.
  2. Ориентируйтесь на верх — он должен стать румяным, а заливка слегка дрожать, но не быть жидкой.
  3. После выключения духовки дайте пирогу постоять 10–15 минут.

В результате вы получите ароматный нежнейший бисквитный пирог с невероятно вкусным сливочным кремом внутри. За счет ягодной кислинки он не будет слишком приторным. Этот пирог не опадает, не трескается, не пересыхает, и даже на следующий день он будет влажным внутри — если, конечно, хотя бы кусочек от него останется.

Кроме того, этот пирог отлично подходит для экспериментов. Необязательно строго следовать рецепту — ягоды можно заменить на другие начинки. Попробуйте вариант с яблоками и корицей, шоколадными каплями, грушей и ванилью или вишней с каплей рома. Ни один из них вас точно не разочарует!

Ранее мы делились рецептом сливового пирога с хрустящей крошкой.

промо изображение