Рецепт пирога, который съедят быстрее, чем он успеет остыть
Этот пирог — смесь нежного бисквитного теста и кремовой начинки, которая тает во рту. Готовится из обычных продуктов, но вкус на уровне ресторанных десертов. Рецепт в материале — «Рамблера».
Ингредиенты
Для теста:
- яйца — 3 шт
- сахар — 120 г
- сливочное масло — 80 г (растопить)
- йогурт или кефир — 150 мл
- ваниль — по вкусу
- мука — 200 г
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Для заливки:
- сметана — 200 г
- сахар — 70 г
- яйцо — 1 шт
- крахмал — 1 ст. л.
Ягоды (любые):
- черника, вишня, малина, клубника или смесь — 200–300 г
Способ приготовления
Сделайте мягкое бисквитное тесто
- Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.
- Добавьте йогурт/кефир, растопленное масло, ваниль.
- Перемешайте до однородности.
- Просейте муку с разрыхлителем и вмешайте лопаткой.
- Тесто должно получиться мягким, чуть гуще сметаны.
Смешайте кремовую заливку
Она — главный секрет пирога. Эта заливка во время выпечки становится нежным сливочным кремом.
- Соедините в миске сметану, яйцо, сахар и крахмал.
- Перемешайте до однородной гладкой массы.
Соберите пирог
- Форму застелите пергаментом.
- Вылейте тесто.
- Сверху распределите ягоды (если замороженные — не размораживайте).
- Залейте всю поверхность сметанным кремом. Он слегка провалится внутрь — так и должно быть.
Выпекайте
- Включите духовку на 170–175 °C и установите таймер на 45–55 минут.
- Ориентируйтесь на верх — он должен стать румяным, а заливка слегка дрожать, но не быть жидкой.
- После выключения духовки дайте пирогу постоять 10–15 минут.
В результате вы получите ароматный нежнейший бисквитный пирог с невероятно вкусным сливочным кремом внутри. За счет ягодной кислинки он не будет слишком приторным. Этот пирог не опадает, не трескается, не пересыхает, и даже на следующий день он будет влажным внутри — если, конечно, хотя бы кусочек от него останется.
Кроме того, этот пирог отлично подходит для экспериментов. Необязательно строго следовать рецепту — ягоды можно заменить на другие начинки. Попробуйте вариант с яблоками и корицей, шоколадными каплями, грушей и ванилью или вишней с каплей рома. Ни один из них вас точно не разочарует!
