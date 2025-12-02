Рецепт пирога, который съедят быстрее, чем он успеет остыть

Этот пирог — смесь нежного бисквитного теста и кремовой начинки, которая тает во рту. Готовится из обычных продуктов, но вкус на уровне ресторанных десертов. Рецепт в материале — «‎Рамблера».

© miki-tiger/iStock.com

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 3 шт

сахар — 120 г

сливочное масло — 80 г (растопить)

йогурт или кефир — 150 мл

ваниль — по вкусу

мука — 200 г

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Для заливки:

сметана — 200 г

сахар — 70 г

яйцо — 1 шт

крахмал — 1 ст. л.

Ягоды (любые):

черника, вишня, малина, клубника или смесь — 200–300 г

Шесть рецептов заливных пирогов

Способ приготовления

Сделайте мягкое бисквитное тесто

Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте йогурт/кефир, растопленное масло, ваниль. Перемешайте до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и вмешайте лопаткой. Тесто должно получиться мягким, чуть гуще сметаны.

Смешайте кремовую заливку

Она — главный секрет пирога. Эта заливка во время выпечки становится нежным сливочным кремом.

Соедините в миске сметану, яйцо, сахар и крахмал. Перемешайте до однородной гладкой массы.

Соберите пирог

Форму застелите пергаментом. Вылейте тесто. Сверху распределите ягоды (если замороженные — не размораживайте). Залейте всю поверхность сметанным кремом. Он слегка провалится внутрь — так и должно быть.

Выпекайте

Включите духовку на 170–175 °C и установите таймер на 45–55 минут. Ориентируйтесь на верх — он должен стать румяным, а заливка слегка дрожать, но не быть жидкой. После выключения духовки дайте пирогу постоять 10–15 минут.

В результате вы получите ароматный нежнейший бисквитный пирог с невероятно вкусным сливочным кремом внутри. За счет ягодной кислинки он не будет слишком приторным. Этот пирог не опадает, не трескается, не пересыхает, и даже на следующий день он будет влажным внутри — если, конечно, хотя бы кусочек от него останется.

Кроме того, этот пирог отлично подходит для экспериментов. Необязательно строго следовать рецепту — ягоды можно заменить на другие начинки. Попробуйте вариант с яблоками и корицей, шоколадными каплями, грушей и ванилью или вишней с каплей рома. Ни один из них вас точно не разочарует!

Ранее мы делились рецептом сливового пирога с хрустящей крошкой.