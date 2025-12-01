Ароматный тофу за 20 минут: простой рецепт с соевым соусом

Хотите​‍​‌‍​‍‌ быстрый, вкусный и необычный ужин? Приготовьте тофу с зеленым луком по одному из самых простых китайских рецептов, как предлагает автор канала «Китай на вкус». Всего 20 минут — и у вас на столе мягкая закуска с хрустящей корочкой, пропитанная соевым соусом.

Вам понадобятся:

450 г твердого тофу;

6 стеблей зеленого лука;

2 ч. л. кукурузного крахмала, разведенного в 3 ч. л. воды;

4 ст. л. растительного масла

Для соуса:

2 ст. л. светлого соевого соуса;

½ ст. л. темного соевого соуса;

¼ ч. л. сахара, 240 мл воды.

Нарежьте тофу кусочками толщиной 2 см и промокните их бумажным полотенцем. Белую часть лука мелко нашинкуйте, а зеленую порубите кусочками по 5 см. Обжарьте сыр в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон и снимите со сковороды. В этом же масле обжарьте белую часть лука до золотистого цвета.

Добавьте оба вида соевых соусов, сахар и воду, доведите до кипения. Верните тофу в сковороду, добавьте зеленый лук и тушите пару минут.

Снимите с огня и влейте разведенный крахмал, аккуратно помешивая, доведите соус до загустения. Подавайте тут же — тофу мягкий внутри, у него аппетитная хрустящая корочка, а лук и соевый соус дают просто великолепный ​‍​‌‍​‍‌аромат.