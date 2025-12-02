Итальянское яблочное печенье: готовится за десять минут

Итальянское яблочное печенье: готовится за 10 минут
Такое яблочное печенье, придуманное в Италии, готовится очень быстро и радует вас нежной текстурой и прекрасным вкусом. Подробный рецепт рассказывает автор канала «Сейчас приготовим».
Понадобятся:
- яйцо;
- 50 г сахара;
- 70 г сливочного масла;
- 170-190 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 3 яблока;
- щепотка соли.
Смешайте одно яйцо с сахаром до пышности. Добавьте растопленное сливочное масло и взбейте еще раз. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой, оно должно быть немного липким.
Яблоки вместе с кожурой нарежьте кубиками и вмешайте их в тесто руками. Выложите тесто ложкой на противень, выстланный пергаментом. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180°C.
Готовое печенье остудите немного и посыпьте сахарной пудрой. Оно мягкое внутри, хрустит снаружи и приятно пахнет яблоками. По желанию можете добавить в тесто орехи, сухофрукты или немного муки заменить овсяными хлопьями.