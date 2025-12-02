Итальянское яблочное печенье: готовится за десять минут

Такое яблочное печенье, придуманное в Италии, готовится очень быстро и радует вас нежной текстурой и прекрасным вкусом. Подробный рецепт рассказывает автор канала «Сейчас приготовим».

Понадобятся:

яйцо;

50 г сахара;

70 г сливочного масла;

170-190 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

3 яблока;

щепотка соли.

Смешайте одно яйцо с сахаром до пышности. Добавьте растопленное сливочное масло и взбейте еще раз. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой, оно должно быть немного липким.

Яблоки вместе с кожурой нарежьте кубиками и вмешайте их в тесто руками. Выложите тесто ложкой на противень, выстланный пергаментом. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180°C.

Готовое печенье остудите немного и посыпьте сахарной пудрой. Оно мягкое внутри, хрустит снаружи и приятно пахнет яблоками. По желанию можете добавить в тесто орехи, сухофрукты или немного муки заменить овсяными ​‍​‌‍​‍‌хлопьями.