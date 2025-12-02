Итальянское яблочное печенье: готовится за 10 минут

ГлагоL

Такое яблочное печенье, придуманное в Италии, готовится очень быстро и радует вас нежной текстурой и прекрасным вкусом. Подробный рецепт рассказывает автор канала «Сейчас приготовим».

Итальянское яблочное печенье: готовится за десять минут
© ГлагоL

Понадобятся:

  • яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 70 г сливочного масла;
  • 170-190 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 3 яблока;
  • щепотка соли.

Смешайте одно яйцо с сахаром до пышности. Добавьте растопленное сливочное масло и взбейте еще раз. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой, оно должно быть немного липким.

Яблоки вместе с кожурой нарежьте кубиками и вмешайте их в тесто руками. Выложите тесто ложкой на противень, выстланный пергаментом. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180°C.

Готовое печенье остудите немного и посыпьте сахарной пудрой. Оно мягкое внутри, хрустит снаружи и приятно пахнет яблоками. По желанию можете добавить в тесто орехи, сухофрукты или немного муки заменить овсяными ​‍​‌‍​‍‌хлопьями.

промо изображение