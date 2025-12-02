Эксперт назвал главные гастрономические тренды новогоднего стола

Новогоднее застолье в 2026 году будет отличаться вниманием к качеству продуктов и правильному питанию. Об этом рассказала основатель бренда растительных масел Яна Пряникова.

Она объяснила, что россияне все чаще отказываются от покупки готовых блюд в пользу изучения состава продуктов и выбора тех, где содержится минимальное количество искусственных добавок. Вместо жирной колбасы хозяйки отдают предпочтение отварной птице, а майонез заменяют домашними аналогами на основе йогурта и сметаны.

Также меняется отношение к жирам: исключаются вредные добавки, используются полезные растительные масла в форме спрея, что снижает калорийность блюд. Салаты приобретают новые формы подачи, становясь менее многослойными и порционными, закуски переходят от традиционного хлеба к целым зерновым брускеттам с добавлением натуральных жиров и свежих овощей.

Обязательной частью новогоднего меню становятся паштеты, на основе которых делают намазки и тарты. Такой тренд помогает использовать меньше тяжелых ингредиентов и делает закуски более эффектными и полезными, — заявила специалист.

По словам Пряниковой, подобные тенденции позволят россиянам встретить праздник вкусно и полезно, наслаждаясь едой без вреда здоровью, сообщает Life.ru.

Согласно восточному календарю, новый 2026 год наступит под покровительством Огненной Лошади, символизирующей энергию, активность, свободу и оптимизм. Для того чтобы привлечь внимание хозяйки года и обеспечить себе успех, богатство и счастье, важно правильно выбрать наряд и цвета для праздничного вечера. «Вечерняя Москва» обратилась к астрологу и энергопрактику Ирине Березовской, чтобы узнать, как создать идеальный образ для новогодней ночи.