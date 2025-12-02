В Петербурге оценили качество готовой еды и продуктов из магазинов

Девяносто две тонны различных продуктов было изъято санитарными врачами из торговых точек и общепита Петербурга и Ленобласти в этом году. Что касается случаев массовых отравлений, то их в Северной столице зарегистрировано восемь. Такую нерадостную статистику озвучили надзорные органы.

Как рассказала Инна Соколовская, начальник отдела надзора за питанием населения и продукции в обороте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в случаях массового отравления "виновны" стафилококк, сальмонелла, норовирусы (вызывают острое воспаление слизистой желудка и кишечника). Причем во всех случаях первопричиной оказывался персонал учреждений общепита. А блюда становились передаточным звеном.

Что касается изъятой продукции, то основной ее объем составили: мясо и мясопродукты, птица, плодоовощная продукция и молочка.

Только за девять месяцев 2025 года Роспотребнадзор провел 700 проверок (300 плановых, 400 внеплановых), 1000 так называемых профилактических визитов (когда санитарные врачи разъясняют предпринимателям, что и как должно быть согласно законодательству). В итоге владельцам магазинов и точек общепита выписано более 1200 предостережений.

Если смотреть на показатели в целом, то за год проводится исследование порядка 50 тысяч проб пищевой продукции. В этом году примерно три процента не соответствовали безопасным микробиологическим показателям (примерно столько же было и в 2024 году). Причем при сравнении распределения по видам продукции выяснилось: если по многим позициям результаты остались практически такими же, то по консервам ситуация значительно улучшилась. Если в прошлом году доля проб, не соответствующих показателям по микробиологии, была восемь процентов, то в нынешнем году она составила один процент.

Свои исследования проводит ГБУ "Центр содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва". Кстати, сюда, причем абсолютно бесплатно, может обратиться каждый недовольный качеством того или иного продукта. Здесь проведут анализ проб и проинформируют о результатах заявителя.

Исследования, проведенные центром, по словам Натальи Талдыкиной, замначальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей, говорят о том, что наибольшие нарекания, и справедливо, вызывают изделия кулинарии (доля проб, подтверждающих некачественность продукта, может достигать 70 процентов!). На втором отнюдь не почетном месте - мясо, мясопродукты, молочка, яйцо. На третьем - рыба и продукты из нее. В центр с жалобами на качество колбасы, салатов и прочего в этом году обратились уже более 600 человек.

Но что нужно сделать, чтобы все продукты были полностью безопасными?

Санитарные врачи ратуют за тотальное введение маркировки "Честный знак".