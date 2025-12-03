Овсяноблин: завтрак, который покорил всех

Миллионы восторженных​‍​‌‍​‍‌ отзывов в соцсетях, сотни видеоуроков и звание самого правильного завтрака: все это — овсяноблин. А как его приготовить, рассказывает автор канала «С.Пудовъ. С любовью к жизни!».

По сути, это обычный блин, но вместо муки в нем овсянка. Готовится очень просто: яйца, молоко и овсяные хлопья. Те, кто на диете, часто берут только белки и заменяют молоко ​‍​‌‍​‍‌кефиром.

Почему же он так популярен? Овсяноблин можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Сложить пополам с начинкой, закрутить в рулет или использовать как основу для мини-пиццы. Начинки любые: от творога с ягодами до творожного сыра с лососем и овощами.

Овсянка обеспечивает длительное чувство насыщения благодаря клетчатке, богата витаминами и минералами. Для наилучшего эффекта выбирайте геркулес: его нужно немного замочить, чтобы блин хорошо пропекся. Или можно сразу взять овсяную муку — тогда блин получится еще нежнее.