Какие интересные сочетания заменят привычные закуски

Если​‍​‌‍​‍‌ вы устали от классических салатов и бутербродов со шпротами, попробуйте новые варианты закусок от Дмитрия Синева, которые поразят гостей необычными вкусами и оригинальностью.

Одним из наиболее ярких и запоминающихся вариантов закусок будет спред из масла, нори и соли, который подается со свежей выпечкой. Не менее оригинален заморский сыр камамбер, запеченный с чесноком, или же в сладком варианте с вареньем. Для настоящих гурманов подойдут тартары: из говядины с добавлением каперсов и корнишонов или из лосося с авокадо и манго.

Бутерброды с запеченным перцем, оливками, вялеными томатами и козьим сыром, а также салаты с различными сырами — страчателлой, моцареллой, фетой или жареным халуми с черникой — вкусно дополнят стол. Универсальны и удобны для фуршета порционные рюмочки: гуакамоле с чипсами начос, йогурт с овощами, оливки с фетой. А классический хамон можно подать в менее привычном варианте — хамон с ​‍​‌‍​‍‌персиком.