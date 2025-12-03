Крупинка к крупинке: как сварить идеальный рис, который удивит вкусом

Наталья Калнина нашла для себя идеальный способ готовить рис на гарнир. Не просто вареный, а именно тот самый, рассыпчатый, где каждая крупинка отдельно.

© ГлагоL

Нужно всего три ингредиента: 200 грамм риса, лучше длиннозерного, 300 мл кипятка и соль со сливочным маслом по вкусу. Сковороду лучше взять толстостенную, в идеале — казан.

Рис сначала нужно промыть очень тщательно, до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Промытый рис насыпаем в казан и заливаем его водой, которая только что вскипела. Накрываем плотной крышкой. Если в крышке есть отверстие для пара, его нужно чем-то закрыть, чтобы пар почти не выходил.

Ставим на максимальный огонь и варим ровно три минуты. Потом уменьшаем огонь до среднего и варим еще семь минут. Затем убавляем огонь до минимального и держим на нем еще две минуты. После этого снимаем казан с огня. И тут самое главное — крышку не открывать. Оставляем рис упревать в собственном тепле и пару еще ровно 12 минут.

Спустя это время открываем. Осталось только добавить кусочек сливочного масла, посолить по вкусу и аккуратно перемешать.