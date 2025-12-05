Эксперт назвал правильный способ «оживить» засахарившийся мёд

Если ваш мёд засахарился, не спешите ставить банку на плиту или заливать её кипятком. Такие методы не только лишают продукт пользы, но и могут сделать его потенциально опасным. Об этом предупреждает кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

Главная опасность — сильный нагрев. При температуре выше 40-45°C разрушаются ферменты, витамины и другие биологически активные вещества, ради которых ценится мёд. Кроме того, в нём резко возрастает уровень оксиметилфурфурола (ОМФ) — соединения, которое считается потенциально токсичным и канцерогенным для животных. Хотя прямая опасность для человека не доказана, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием ОМФ.

Единственный безопасный способ вернуть мёду текучесть — щадящая водяная баня с постоянным контролем температуры. Для этого поместите банку с мёдом в кастрюлю с тёплой водой (не выше 40-45°C), постепенно подливайте по стенкам горячую воду, чтобы медленно и равномерно повышать температуру. Периодически помешивайте мёд, пока кристаллы полностью не растворятся.

Также можно использовать кухонную технику с точным терморегулятором, например, функцию «подогрев» в мультиварке или йогуртнице.