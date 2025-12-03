Пять интересных рецептов вкусных запеканок, которые точно стоит приготовить в декабре

WomanHit.ru

Запеканка — это тот редкий жанр, где сочетаются комфортная еда, минимум усилий и возможность утилизировать остатки продуктов без реальных затрат времени. Блюдо получается питательным, а вариантов — огромное множество: можно играть с овощами, крупами, пастой, рыбой или сыром — и каждый раз выходит нечто новое. Шеф-повар Ирина Коган дала пять рецептов, которые красиво держат форму, подходят даже для праздничного стола и готовятся легко и быстро.

Пять интересных рецептов вкусных запеканок
© Unsplash

Картофельная запеканка с лососем и шпинатом

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г.
  • Лосось — 300 г.
  • Шпинат свежий — 150 г.
  • Сливки 20–30% — 200 мл.
  • Сыр твердый — 120 г.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель до полуготовности и нарежьте тонкими кружками. Лосось нарежьте небольшими кусочками. Шпинат слегка припустите на сковороде, чтобы он осел. В форме уложите слоями картофель, лосось и шпинат, повторите. Смешайте сливки с измельченным чесноком, солью и перцем, залейте форму. Посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180°С до красивой золотистой корочки.

Запеканка из булгура с овощами и моцареллой

Ингредиенты

  • Булгур — 1 стакан.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Моцарелла — 150 г.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Паприка — по вкусу.

Приготовление

Булгур отварите до готовности. Овощи нарежьте небольшими кубиками, слегка обжарьте. В форме смешайте булгур с овощами, добавьте соль и паприку. Сверху выложите кусочки моцареллы. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 20–25 минут при 180°С, пока сыр не расплавится и не покроется легкой корочкой.

Тыквенная запеканка с рикоттой и кедровыми орешками

Ингредиенты

  • Тыква — 500 г.
  • Рикотта — 200 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Кедровые орехи — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Корица — по вкусу.
  • Щепотка соли — по вкусу.

Приготовление

Тыкву запеките или отварите до мягкости, разомните в пюре. Добавьте рикотту, яйца, мед, корицу и немного соли. Перемешайте до однородности. Переложите в форму, разровняйте и посыпьте кедровыми орехами. Запекайте 30 минут при 180°С, пока поверхность не станет плотной и ароматной.

Куриная запеканка с брокколи и сыром чеддер

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г.
  • Брокколи — 300 г.
  • Сыр чеддер — 150 г.
  • Сливки — 150 мл.
  • Яйца — 2 шт.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.

Приготовление

Филе нарежьте кусочками и слегка обжарьте. Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте 2–3 минуты. Выложите курицу и брокколи в форму. Смешайте яйца, сливки, горчицу, соль и перец, залейте смесью форму. Посыпьте тертым чеддером. Запекайте 30 минут при 180°С, пока верх не подрумянится.

Запеканка из пасты с грибами и пармезаном

Ингредиенты

  • Паста (пенне или фарфалле) — 250 г.
  • Шампиньоны — 300 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки — 200 мл.
  • Пармезан — 100 г.
  • Мускатный орех — щепотка.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварите до состояния аль денте. Грибы и лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте пасту с грибами, добавьте сливки, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Переложите в форму, посыпьте пармезаном. Запекайте 20–25 минут при 180°С до нежной корочки.