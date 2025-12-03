Пять интересных рецептов вкусных запеканок

Запеканка — это тот редкий жанр, где сочетаются комфортная еда, минимум усилий и возможность утилизировать остатки продуктов без реальных затрат времени. Блюдо получается питательным, а вариантов — огромное множество: можно играть с овощами, крупами, пастой, рыбой или сыром — и каждый раз выходит нечто новое. Шеф-повар Ирина Коган дала пять рецептов, которые красиво держат форму, подходят даже для праздничного стола и готовятся легко и быстро.

© Unsplash

Картофельная запеканка с лососем и шпинатом

Ингредиенты

Картофель — 600 г.

Лосось — 300 г.

Шпинат свежий — 150 г.

Сливки 20–30% — 200 мл.

Сыр твердый — 120 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель до полуготовности и нарежьте тонкими кружками. Лосось нарежьте небольшими кусочками. Шпинат слегка припустите на сковороде, чтобы он осел. В форме уложите слоями картофель, лосось и шпинат, повторите. Смешайте сливки с измельченным чесноком, солью и перцем, залейте форму. Посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180°С до красивой золотистой корочки.

Запеканка из булгура с овощами и моцареллой

Ингредиенты

Булгур — 1 стакан.

Кабачок — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Моцарелла — 150 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Паприка — по вкусу.

Приготовление

Булгур отварите до готовности. Овощи нарежьте небольшими кубиками, слегка обжарьте. В форме смешайте булгур с овощами, добавьте соль и паприку. Сверху выложите кусочки моцареллы. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 20–25 минут при 180°С, пока сыр не расплавится и не покроется легкой корочкой.

Тыквенная запеканка с рикоттой и кедровыми орешками

Ингредиенты

Тыква — 500 г.

Рикотта — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Кедровые орехи — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Корица — по вкусу.

Щепотка соли — по вкусу.

Приготовление

Тыкву запеките или отварите до мягкости, разомните в пюре. Добавьте рикотту, яйца, мед, корицу и немного соли. Перемешайте до однородности. Переложите в форму, разровняйте и посыпьте кедровыми орехами. Запекайте 30 минут при 180°С, пока поверхность не станет плотной и ароматной.

Куриная запеканка с брокколи и сыром чеддер

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г.

Брокколи — 300 г.

Сыр чеддер — 150 г.

Сливки — 150 мл.

Яйца — 2 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление

Филе нарежьте кусочками и слегка обжарьте. Брокколи разберите на соцветия и бланшируйте 2–3 минуты. Выложите курицу и брокколи в форму. Смешайте яйца, сливки, горчицу, соль и перец, залейте смесью форму. Посыпьте тертым чеддером. Запекайте 30 минут при 180°С, пока верх не подрумянится.

Запеканка из пасты с грибами и пармезаном

Ингредиенты

Паста (пенне или фарфалле) — 250 г.

Шампиньоны — 300 г.

Лук — 1 шт.

Сливки — 200 мл.

Пармезан — 100 г.

Мускатный орех — щепотка.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварите до состояния аль денте. Грибы и лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте пасту с грибами, добавьте сливки, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Переложите в форму, посыпьте пармезаном. Запекайте 20–25 минут при 180°С до нежной корочки.