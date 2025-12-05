Садовод Туманов: из верхушки ананаса можно получить домашнее растение

Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что из верхушки ананаса можно получить домашнее растение.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт заявил, что для этого верхушка сразу после среза должна полежать и подсохнуть в течение двух-трёх дней.

«Сажать есть смысл только зелёную верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится. В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, — одни из самых неприхотливых комнатных растений: их практически невозможно погубить», — сообщил Туманов.

В целом, полагает эксперт, вырастить какие-либо экзотические растения из косточек покупных фруктов довольно трудно.

