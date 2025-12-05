Морковь по-магрибски: салат, который никогда не надоест

Казалось бы, что может быть проще морковного салата? Натер, заправил — и готово. Но такое блюдо быстро надоедает. Если хочется чего-то по-настоящему вкусного, полезного и при этом необычного, стоит заглянуть в марокканскую кухню.

© ГлагоL

На столе в любом марокканском доме можно встретить яркий морковный салат. Его секрет — не в экзотических компонентах, а в умении сочетать простые продукты со специями. В результате получается очень интересное блюдо с богатым вкусом, отмечает канал «Правильно, готовим!».

Для классического варианта понадобится килограмм сочной моркови, оливковое масло, сок и цедра одного лимона, три зубчика чеснока, пучок петрушки или кинзы, цедра половины апельсина. Из специй — по половине чайной ложки зиры и сладкой паприки, а также по четверти чайной ложки молотой корицы и кайенского перца. Соль — по вкусу.

Морковь чистят и нарезают тонкими ломтиками. Если она молодая и сочная, достаточно бланшировать ее пару минут в кипящей подсоленной воде. Если нет, то придется варить до мягкости. После этого ее нужно хорошо обсушить.

Отдельно на сухой сковороде слегка прогревают по половине чайной ложки зиры и сладкой паприки, а также по четверти чайной ложки молотой корицы и кайенского перца. Это раскроет вкус специй. Через минуту вливают оливковое масло, добавляют измельченный чеснок и кинзу, прогревают еще минуту на среднем огне. В последний момент вливают лимонный сок и добавляют цедру цитрусов.

Как только соус начнет кипеть, его снимают с плиты и выливают к моркови. Затем все тщательно перемешивают и дают салату настояться около часа при комнатной температуре. Перед подачей можно украсить поджаренным миндалем или кунжутом.