На что смотреть на упаковке при покупке сахара

Многие покупатели, увидев на полке одинаковые белые пачки сахара, обычно берут самую дешевую. Логика проста: зачем переплачивать за один и тот же продукт. Разница в цене кажется лишь маркетинговой уловкой.

В последнее время участились случаи, когда в состав сладкого продукта добавляют посторонние вещества. Риск купить не чистый сахар, а непонятную смесь, стал реальностью. Поэтому все больше людей начинают вчитываться в мелкий шрифт на упаковке, отмечает канал «Тарелка | Рецепты».

В составе нужно искать слово «САХАР». Согласно ГОСТу, их существует четыре: «Экстра», ТС1, ТС2 и ТС3. Именно эти буквы и цифры определяют качество. Чем выше категория, тем больше в продукте чистой сахарозы и меньше примесей. Например, в сахаре «Экстра» содержание сахарозы достигает 99,8%, а в категории ТС3 — около 99,5%. Остаток — это зола и микрочастицы, которые остаются после переработки свеклы. Именно они влияют на степень белизны, сладость и чистоту вкуса.

Чтобы купить хороший продукт, выбирайте сахар категории «Экстра».

