Блюда новогоднего стола, которые чаще всего вызывают отравления

Большинство новогодних отравлений связано не с редкими продуктами, а с самыми обычными блюдами. Просто хранятся они или подаются неправильно. «‎Рамблер» расскажет про основных «‎виновников» и причины, по которым именно они чаще всего вызывают пищевые токсикоинфекции.

© Nikolay Tsuguliev/iStock.com

1. Икра и рыбные деликатесы

Слабосоленая рыба, икра, тартары и суши — самые опасные продукты праздничного стола. Это скоропортящийся белок с высокой влажностью и минимальным количеством соли и консервантов. Нарушение холодовой цепи быстро приводит к росту стафилококка и листериозной флоры.

Что точно нельзя делать — так это держать такие продукты на столе два–четыре часа и покупать икру на развес. Даже небольшое повышение температуры вызывает накопление токсинов, которые не разрушаются даже при нагревании.

2. Салаты с майонезом

Оливье, «шуба» и другие салаты со смешанными ингредиентами — одни из самых частых источников отравлений. Вареные овощи, яйца, мясо и майонез создают питательную среду для бактерий, которые активно размножаются при комнатной температуре.

Проблема усиливается тем, что многие салаты готовят заранее, затем долго держат на столе и снова убирают в холодильник. Такие циклы — идеальные условия для сальмонеллы и кишечной палочки.

3. Холодец, заливное и мясные закуски

Блюда из отварного мяса требуют постоянного хранения при низкой температуре. В особой зоне риска холодец : в нем много белка и мало кислоты, поэтому бактерии развиваются очень быстро. Самые распространенные ошибки — недостаточно длительная варка мяса на кости и размораживание продуктов при комнатной температуре. В этом случае блюда могут буквально «перецвести» за несколько часов.

4. Домашняя птица и блюда из курицы

Курица была и остается самым частым «‎виновников» пищевых отравлений в праздники. Даже небольшое количество недоготовленного мяса может привести к кампилобактериозу или сальмонеллезу. Важно также внимательно следить за тем, чтобы готовая курица не лежала на той же разделочной доске, где прежде была сырая — на случай, если доску не до конца промыли.

5. Морепродукты

Креветки, мидии, кальмары и особенно устрицы могут содержать вибрионы, листерию и норовирус. На праздниках морепродукты часто размораживают повторно или покупают в местах с сомнительными условиями хранения, чтобы немного сэкономить. Все это повышает риск острых кишечных инфекций.

6. Торты с кремом и молочные десерты

Сливочные и белковые кремы, чизкейки и суфле — благоприятная среда для роста бактерий, особенно если десерт стоит на столе несколько часов. Частые причины отравлений: просроченные сливки, нарушение холодовой цепи и хранение при комнатной температуре.

7. Напитки домашнего приготовления

Домашние настойки, морсы и компоты могут вызвать отравление или сильное брожение в кишечнике. Причина кроется, как правило, в немытых ягодах, некачественной воде и хранении напитков в неподходящей таре, например металлической.

Как снизить риск?

храните продукты при +2…+4 °C;

держите салаты на столе не дольше двух часов;

не покупайте рыбу и икру на развес;

не смешивайте теплые и холодные ингредиенты;

выбрасывайте все блюда, которые простояли ночь;

не используйте продукты с сомнительным запахом или внешним видом.

Чем дольше еда стоит на столе или подвергается повторному охлаждению, тем выше риск токсикоинфекции. Контроль температуры, минимизация времени нахождения блюд вне холодильника и отказ от сомнительных продуктов — самые надежные способы провести праздники без неприятных последствий.

