Специалист заявил об отсутствии на качественных протеиновых батончиков

В их составах встречаются вредные добавки — искусственные консерванты и ароматизаторы.

ПП-продукты не стоит употреблять для набора суточной нормы белка. Это ведёт к «разрушению» ЖКТ, нехватке энергии и высыпаниям на коже, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова.

«На российском рынке нет ни одного бренда с хорошим составом протеиновых батончиков, ни печенья, ни протеина самого. За исключением очень маленького количества брендов с растительным протеином. Там плюс-минус адекватные составы. Когда вы слышите эмульгатор, регулятор кислотности, консерванты типа сорбата калия, искусственные ароматизаторы, красители — это начало списка. Там примерно ещё 50 слов. Должна возникать какая-то причинно-следственная связь: я это ем, чтобы что? Если вы едите такие составы, то нужно понимать, что это вообще не инвестиция в своё здоровье и внешность, это кредит с большим процентом. Почему у нас такое большое количество консервантов в одном батончике? Понятное дело, что это просто разрушение детокс-системы и работы желудочно-кишечного тракта. Отсюда у нас потом вялость, высыпания. У нас мало энергии, проблемы со стулом: либо запоры, либо в обратную сторону. Суточную норму белка можно набрать натуральными продуктами, а не вот такими составами низкого качества».

