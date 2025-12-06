Четыре рецепта изысканных блюд с красной икрой

Красная икра — это не просто деликатес, а настоящий символ Нового года и утонченного вкуса. Ее яркий цвет, нежная текстура и неповторимый солоноватый привкус способны преобразить любое блюдо, придав ему особую изысканность. Мы собрали несколько интересных рецептов, которые удивят ваших гостей и подарят незабываемые гастрономические впечатления.

Тарталетки с кремом из авокадо и красной икрой

Ингредиенты

Красная икра — 50-70 г.

Тарталетки — 12-15 шт.

Авокадо — 2 шт.

Лимонный сок — 1-2 ст. л.

Сливки (33%) — 2-3 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, мякоть выньте ложкой и поместите в миску. Разомните авокадо до состояния пюре, добавьте лимонный сок, сливки, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Наполните тарталетки кремом, сверху выложите икру и веточку свежей зелени.

Запеченные шампиньоны с сыром и красной икрой

Ингредиенты

Красная икра — 30-40 г.

Шампиньоны — 500 г.

Сливочный сыр — 100 г.

Тертый твердый сыр (пармезан, чеддер) — 50 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Зелень (укроп, петрушка) — 1-2 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Оливковое масло — для смазывания.

Приготовление

У шампиньонов удалите ножки (их можно порезать в начинку). В миске смешайте сливочный и твердый сыр, мелко нарезанный чеснок, зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. Наполните шляпки шампиньонов приготовленной сырной начинкой. Выложите фаршированные грибы на противень, смазанный маслом. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15-20 минут, пока сыр не расплавится. Достаньте шампиньоны из духовки, сверху выложите небольшое количество красной икры. Подавайте горячими, пока сыр еще тянется.

Карпаччо из лосося с красной икрой и цитрусовой заправкой

Ингредиенты

Красная икра — 30-40 г.

Филе лосося (свежее) — 200 г.

Оливковое масло — 3-4 ст. л.

Сок лимона — 2 ст. л.

Цедра лимона — ½ ч. л.

Соль — щепотка.

Черный перец — по вкусу.

Микрозелень (руккола, горошек) — для украшения.

Приготовление

Острым ножом нарежьте лосось максимально тонкими слайсами. Разложите ломтики рыбы на большой плоской тарелке или блюде в один слой, слегка внахлест. В миске смешайте оливковое масло, сок лимона, цедру, соль и перец. Хорошо взбейте вилкой до эмульсии. Равномерно полейте лосось приготовленной заправкой. Сверху выложите красную икру и украсьте микрозеленью.

Мини-пиццы на багете с красной икрой

Ингредиенты

Багет — 1 шт.

Красная икра — 40-50 г.

Сливочный сыр — 100 г.

Сметана — 1-2 ст. л.

Зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Сыр моцарелла (тертый) — 50 г.

Приготовление

Разрежьте багет на ломтики толщиной около 1,5-2 см. В миске смешайте сливочный сыр, сметану, мелко нарезанную зелень, моцареллу, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Намажьте каждый ломтик багета сырной смесью. Положите багет на противень и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 5-7 минут. Достаньте мини-пиццы из духовки и выложите на каждую порцию красную икру.