Три простых рецепта сладостей с высоким содержанием белка

Протеиновые батончики, печенье и брауни.

«Когда погружаешься в тему здорового образа жизни, начинаешь считать калории и активно тренироваться, то взгляд сам невольно цепляется за красочные упаковки протеиновых батончиков и десертов. Кажется, вот она — волшебная таблетка: вкусно и очень много белка, если верить этикетке. Расскажу, как выбрать сбалансированный вариант и приготовить его самостоятельно», — Алексей Осипов, кондитер и эксперт медиаплатформы Food.ru.

Чтобы протеиновый десерт приносил пользу, важно смотреть не только на количество белка, но и на общий состав продукта. Баланс белков, жиров и углеводов должен соответствовать вашим целям — будь то набор энергии перед тренировкой или перекус в течение дня.

При выборе обращайте внимание на список ингредиентов: чем он короче и понятнее, тем лучше. В приоритете — орехи, хлопья, натуральные сиропы, сухофрукты, семена и минимальное количество добавок. Такой подход помогает придерживаться сбалансированного рациона и при этом не отказываться от удовольствия.

Тем, кто хочет полностью контролировать состав и питательность десерта, можно приготовить батончики самостоятельно. Это просто, полезно и позволяет подобрать вкус под себя — от классического орехового до ягодного или шоколадного.

Из чего собрать идеальный десерт?

Белок — основа ПП-десертов. Он содержится в греческом йогурте, твороге, яйцах и растительных источниках. Используйте протеин в порошке, если у вас нет на него аллергии и других побочных эффектов.

Правильные жиры. Они содержатся в натуральных источниках: орехах, семечках, различных маслах (кокосовом, миндальном).

Сладость без добавленного сахара. Рафинированный сахар замените сухофруктами, свежими ягодами, бананами, мёдом или стевией.

Главный плюс домашнего варианта — вы сами контролируете процесс и точно знаете, из чего десерт создан. Приготовить такие батончики и печенье несложно, их удобно хранить и брать с собой на работу или на тренировку в качестве полезного перекуса.

Рецепты сладостей с высоким содержанием белка

Протеиновые батончики с ореховой пастой и овсянкой

Порции: 6.

Калории: 346 ккал.

Белки: ~22,6 г.

Жиры: ~16,8 г.

Углеводы: ~24,6 г.

Ингредиенты:

протеин (ванильный или без вкуса) — 80 г;

овсяные хлопья мелкого помола — 60 г;

ореховая паста (арахисовая, миндальная, кешью) — 100 г;

мёд или финиковый сироп — 40 г;

молоко или альтернатива — 30 мл;

какао — 1-2 ч. л. (5-10 г);

соль — щепотка.

Для приготовления понадобится небольшой контейнер размером 9x4 см.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте сыпучие ингредиенты: протеин, молотые овсяные хлопья, какао и соль. Добавьте ореховую пасту, мёд и молоко. Тщательно вымесите массу сначала ложкой, затем — руками, пока она не станет однородной и пластичной. При необходимости скорректируйте консистенцию: если состав крошится, то влейте немного молока; если липнет к рукам — добавьте овсяных хлопьев или протеина. Застелите пергаментом противень или плоскую тарелку, на них выложите протеиновую массу. Разровняйте ложкой и сверху накройте ещё одним листом пергамента. Отправьте заготовку в морозильную камеру на 20-30 минут. Острым ножом разрежьте охлаждённый пласт на порционные батончики.

Храните до семи дней в холодильнике, можно заморозить на срок до месяца.

Протеиновый брауни

Порции: 6-8.

Калории: ~287 ккал.

Белки: ~20,8 г.

Жиры: ~13,5 г.

Углеводы: ~17,2 г.

Ингредиенты:

протеин (шоколадный или без вкуса) — 60 г;

какао-порошок без сахара — 25 г;

куриное яйцо — 2 шт.;

банан спелый (или яблочное пюре) — 100 г;

арахисовое или миндальное масло — 50 г;

мёд — 30-40 г;

растительное молоко — 20-40 мл (при необходимости);

кусочки шоколада — 30 г (по желанию);

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка;

ваниль — по вкусу.

Для приготовления понадобится форма 15×15 см.

Способ приготовления

Блендером смешайте яйца, банан, ореховое масло и мёд до однородности. Добавьте протеин, какао, разрыхлитель и соль. Перемешайте. Накройте форму пергаментом и выложите на него тесто. Разровняйте. По желанию посыпьте сверху шоколадом или орехами. Разогрейте духовку до 175°C. Выпекайте брауни 15-18 минут. В центре десерт должен остаться влажным.

Остудите полностью, нарежьте квадратиками и подавайте к чаю. Храните до семи дней в холодильнике, можно заморозить на срок до месяца.

Протеиновое печенье

Порции: 8-10.

Калории: ~362 ккал.

Белки: ~28,5 г.

Жиры: ~17,9 г.

Углеводы: ~19,8 г.

Ингредиенты:

протеиновый порошок (ванильный или без вкуса) — 100 г;

овсяная мука (или перемолотые хлопья) — 60 г;

миндальная мука или молотые орехи — 40 г;

арахисовое или миндальное масло — 40 г;

мёд — 30-40 г;

молоко миндальное или овсяное — 40-60 мл;

кусочки тёмного шоколада — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

В большой миске смешайте сухие ингредиенты: протеин, овсяную муку, миндальную муку, разрыхлитель и соль. Добавьте яйцо, ореховую пасту, мёд и молоко. Замесите мягкое тесто до консистенции густой сметаны. Аккуратно вмешайте в тесто кусочки шоколада. Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте шарики среднего размера, выложите на противень и слегка приплюсните. Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте 10-12 минут до золотистого края.

Дайте десерту полностью остыть на противне. Угощайтесь сразу или возьмите с собой в качестве перекуса. Храните до семи дней в холодильнике, а если заморозить — до месяца.