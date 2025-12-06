Три простых рецепта сладостей с высоким содержанием белка

Перекус чемпиона: 3 простых рецепта сладостей с высоким содержанием белка
Протеиновые батончики, печенье и брауни.
«Когда погружаешься в тему здорового образа жизни, начинаешь считать калории и активно тренироваться, то взгляд сам невольно цепляется за красочные упаковки протеиновых батончиков и десертов. Кажется, вот она — волшебная таблетка: вкусно и очень много белка, если верить этикетке. Расскажу, как выбрать сбалансированный вариант и приготовить его самостоятельно», — Алексей Осипов, кондитер и эксперт медиаплатформы Food.ru.
Чтобы протеиновый десерт приносил пользу, важно смотреть не только на количество белка, но и на общий состав продукта. Баланс белков, жиров и углеводов должен соответствовать вашим целям — будь то набор энергии перед тренировкой или перекус в течение дня.
При выборе обращайте внимание на список ингредиентов: чем он короче и понятнее, тем лучше. В приоритете — орехи, хлопья, натуральные сиропы, сухофрукты, семена и минимальное количество добавок. Такой подход помогает придерживаться сбалансированного рациона и при этом не отказываться от удовольствия.
Тем, кто хочет полностью контролировать состав и питательность десерта, можно приготовить батончики самостоятельно. Это просто, полезно и позволяет подобрать вкус под себя — от классического орехового до ягодного или шоколадного.
Из чего собрать идеальный десерт?
Белок — основа ПП-десертов. Он содержится в греческом йогурте, твороге, яйцах и растительных источниках. Используйте протеин в порошке, если у вас нет на него аллергии и других побочных эффектов.
Правильные жиры. Они содержатся в натуральных источниках: орехах, семечках, различных маслах (кокосовом, миндальном).
Сладость без добавленного сахара. Рафинированный сахар замените сухофруктами, свежими ягодами, бананами, мёдом или стевией.
Главный плюс домашнего варианта — вы сами контролируете процесс и точно знаете, из чего десерт создан. Приготовить такие батончики и печенье несложно, их удобно хранить и брать с собой на работу или на тренировку в качестве полезного перекуса.
Рецепты сладостей с высоким содержанием белка
Протеиновые батончики с ореховой пастой и овсянкой
- Порции: 6.
- Калории: 346 ккал.
- Белки: ~22,6 г.
- Жиры: ~16,8 г.
- Углеводы: ~24,6 г.
Ингредиенты:
- протеин (ванильный или без вкуса) — 80 г;
- овсяные хлопья мелкого помола — 60 г;
- ореховая паста (арахисовая, миндальная, кешью) — 100 г;
- мёд или финиковый сироп — 40 г;
- молоко или альтернатива — 30 мл;
- какао — 1-2 ч. л. (5-10 г);
- соль — щепотка.
Для приготовления понадобится небольшой контейнер размером 9x4 см.
Способ приготовления
- В глубокой миске смешайте сыпучие ингредиенты: протеин, молотые овсяные хлопья, какао и соль.
- Добавьте ореховую пасту, мёд и молоко. Тщательно вымесите массу сначала ложкой, затем — руками, пока она не станет однородной и пластичной. При необходимости скорректируйте консистенцию: если состав крошится, то влейте немного молока; если липнет к рукам — добавьте овсяных хлопьев или протеина.
- Застелите пергаментом противень или плоскую тарелку, на них выложите протеиновую массу. Разровняйте ложкой и сверху накройте ещё одним листом пергамента.
- Отправьте заготовку в морозильную камеру на 20-30 минут.
- Острым ножом разрежьте охлаждённый пласт на порционные батончики.
Храните до семи дней в холодильнике, можно заморозить на срок до месяца.
Протеиновый брауни
- Порции: 6-8.
- Калории: ~287 ккал.
- Белки: ~20,8 г.
- Жиры: ~13,5 г.
- Углеводы: ~17,2 г.
Ингредиенты:
- протеин (шоколадный или без вкуса) — 60 г;
- какао-порошок без сахара — 25 г;
- куриное яйцо — 2 шт.;
- банан спелый (или яблочное пюре) — 100 г;
- арахисовое или миндальное масло — 50 г;
- мёд — 30-40 г;
- растительное молоко — 20-40 мл (при необходимости);
- кусочки шоколада — 30 г (по желанию);
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ваниль — по вкусу.
Для приготовления понадобится форма 15×15 см.
Способ приготовления
- Блендером смешайте яйца, банан, ореховое масло и мёд до однородности.
- Добавьте протеин, какао, разрыхлитель и соль. Перемешайте.
- Накройте форму пергаментом и выложите на него тесто. Разровняйте.
- По желанию посыпьте сверху шоколадом или орехами.
- Разогрейте духовку до 175°C.
- Выпекайте брауни 15-18 минут. В центре десерт должен остаться влажным.
Остудите полностью, нарежьте квадратиками и подавайте к чаю. Храните до семи дней в холодильнике, можно заморозить на срок до месяца.
Протеиновое печенье
- Порции: 8-10.
- Калории: ~362 ккал.
- Белки: ~28,5 г.
- Жиры: ~17,9 г.
- Углеводы: ~19,8 г.
Ингредиенты:
- протеиновый порошок (ванильный или без вкуса) — 100 г;
- овсяная мука (или перемолотые хлопья) — 60 г;
- миндальная мука или молотые орехи — 40 г;
- арахисовое или миндальное масло — 40 г;
- мёд — 30-40 г;
- молоко миндальное или овсяное — 40-60 мл;
- кусочки тёмного шоколада — 30 г;
- яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- В большой миске смешайте сухие ингредиенты: протеин, овсяную муку, миндальную муку, разрыхлитель и соль.
- Добавьте яйцо, ореховую пасту, мёд и молоко. Замесите мягкое тесто до консистенции густой сметаны.
- Аккуратно вмешайте в тесто кусочки шоколада.
- Застелите противень бумагой для выпечки.
- Сформируйте шарики среднего размера, выложите на противень и слегка приплюсните.
- Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте 10-12 минут до золотистого края.
Дайте десерту полностью остыть на противне. Угощайтесь сразу или возьмите с собой в качестве перекуса. Храните до семи дней в холодильнике, а если заморозить — до месяца.