"Руспродсоюз": За год приготовление "Селедки под шубой" подорожало на 9%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость приготовления салата селедка под шубой на четверых людей за год выросла на 9%, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Салатник сельди под шубой на четверых за год подорожал на 9%. <…> Таким образом, стоимость салата составила 293,9 руб. против 269,7 руб. годом ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для расчетов был использован следующий рецепт салата: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла столовая (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Среди основных ингредиентов главного новогоднего салата за год выросли цены на сельдь соленую с 310 руб./кг до 392,5 руб./кг и майонез - с 290,8 руб./кг до 313,9 руб./кг. В то же время десяток яиц подешевел с 109,8 рублей до 92,8 рубля, картофель - с 53,8 руб./кг до 41,7 руб./кг, лук - с 48,8 руб./кг до 41 руб./кг, свекла - с 46,5 руб./кг до 40,3 руб./кг, морковь - с 47,2 руб./кг до 43,9 руб./кг.

Таким образом, 350 г селедки соленой в этом году обойдутся в 137,4 рублей, два яйца - в 18,6 рублей, 300 г майонеза - в 94,2 рубля, 400 г картофеля - в 16,7 рублей, 100 г лука - в 4,1 рубля, 350 г свеклы - в 14,1 рублей, 200 г моркови - в 8,8 рублей.