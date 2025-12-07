Какие продукты к новогоднему столу можно купить заранее

По данным аналитиков, средняя стоимость новогоднего стола на семью из четырех человек в этом году составит для москвичей 5000 рублей. Какие продукты к празднику можно купить заранее, чтобы сэкономить, разбиралась «Вечерняя Москва».

По словам шеф-повара Александра Юдина, список продуктов, которые можно купить заранее достаточно обширный, просто не все о нем знают. Таким образом, можно сэкономить до 30 процентов стоимости различных праздничных блюд.

«Например, можно взять консервы — горошек, кукурузу, ананасы, маслины. Сейчас стоимость баночки составляет примерно 150 рублей, но ближе к 20-м числам декабря цена будет выше. Еще можно приобрести сыр, икру, если они в герметичной упаковке, — на них цены повышаются больше всего во второй половине декабря», — добавил эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Еще можно приобрести соусы, различные закуски — например, орехи, так как они могут храниться достаточно долго при соблюдении определенных условий. Ну и, конечно, алкогольная продукция — например, вино, крепкий алкоголь сейчас стоят почти в два раза дешевле, чем будут ближе в празднику.

Сидим на бобах

Уже сейчас стоит купить консервы с кукурузой, зеленым горошком и фасолью.

Цена: кукуруза сладкая, консервированная — 140 руб./340 г.

Что пить будем?

Любые напитки к новогоднему столу можно брать даже осенью. Газированные, скажем, могут храниться больше года, многие алкогольные — 2–3 года, соки — 9–12 месяцев.

Цена: сок мультифрукт — 129 руб./2 л.

Набираем колбасу

Лучше всего выбрать сырокопченые мясные продукты. У них наибольший срок хранения: соль выступает консервантом, замедляя рост бактерий.

Цена: колбаса сырокопченая полусухая нарезка — 189 руб./90 г.

Королева стола

Сложно представить новогодний стол без бутербродов с икрой. За ней уже самое время сходить в магазин. Если соблюдать температурный режим, она будет храниться до праздника. Держать лучше на самой холодной полке холодильника.

Цена: икра горбуши — 650 руб./90 г.

Елена Соломатина, диетолог, нутрициолог, автор собственной методики:

«Для новогоднего стола лучше выбирать полезные ингредиенты для любимых блюд. Например, для салатов возьмите нежирное мясо — куриную грудку. Также для праздничного застолья подойдут фруктовые и овощные салаты, муссы. Не стоит запивать еду большим количеством алкоголя. Его нельзя сочетать с жареной, острой едой с большим количеством специй».

Как сохранить продукты

Консервы

Невскрытые консервированные банки храните в темном месте при температуре до +25 градусов. Стоит учитывать, что после открытия консервированный продукт может храниться не более трех дней в холодильнике, герметичной упаковке без жидкости.

Вино

Для правильного хранения алкоголя нужно выбрать в доме место без резких перепадов температуры, со средним показателем14–18 градусов. Это место должно быть защищено от света, без посторонних запахов. От холодильника лучше отказаться, так как вибрации и соседство с другими продуктами не принесут вину пользы.

Деликатесы

В закрытом виде икра может храниться 9 месяцев в морозильнике при –18 градусах. Продукт может оставаться свежим до 2,5 месяца. После вскрытия переложите икру из жестяной банки в чистую стеклянную, закройте и уберите в холодильник. Чтобы защитить от воздуха, можно накрыть сверху пищевой пленкой, прижав ее к поверхности.

Копчености

Продукт можно хранить на протяжении нескольких месяцев. Сыровяленую и сырокопченую колбасу можно хранить при температуре от 0 до +12 градусов в холодильнике либо в морозильной камере.

