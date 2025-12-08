Минтай в кляре: секрет приготовления, при котором рыба не впитывает масло

Приготовить минтай так, чтобы он получился сочным внутри, а сверху был покрыт хрустящей, нежирной корочкой, — проще, чем кажется. Весь секрет в правильном кляре. Он не должен впитывать масло. Этот рецепт требует минимум ингредиентов, но дает отличный вкус.

© ГлагоL

Филе минтая нарезают на небольшие кусочки, солят и перчат. Теперь приступаем к приготовлению кляра. В миске слегка взбивают яйцо с солью и перцем, затем вливают 50 мл воды. Постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают до состояния очень густого теста. И только после этого вливают еще немного воды. Кляр должен быть как густой соус или нежирная сметана, отмечает канал «В гостях у Аннушки Рецепты».

Перед тем как окунуть в кляр, каждый кусочек рыбки сначала обваливают в небольшом количестве муки. Это нужно для того, чтобы кляр хорошо «схватился» и не сползал при жарке.

Минтай жарят на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне. Как только кляр схватится и подрумянится с одной стороны, кусочки переворачивают. Чтобы корочка получилась равномерной и хрустящей со всех сторон, можно перевернуть рыбу еще раз. Только не накрывайте сковородку крышкой, иначе кляр не будет хрустящим.

Чтобы убрать излишки жира, кусочки минтая можно выложить на бумажное полотенце. Подавать его лучше горячим, пока кляр максимально хрустит.