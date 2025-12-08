Росстат назвал самые дорогие салаты на Новый год

Стало известно, какие салаты обойдутся россиянам дороже на Новый год. Список возглавил салат "Оливье".

По данным Росстата, традиционный салат "Оливье" оказался самым дорогим для новогоднего застолья. Для приготовления четырёх порций этого блюда потребуется около 576 рублей. В его состав входят варёная колбаса, маринованные огурцы, зелёный горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и репчатый лук.

На втором месте по стоимости расположился салат "Мимоза" – его примерная цена вдвое ниже и составляет 295 рублей. Для него необходимы рыбные консервы, картофель, яйца, морковь, лук и майонез, пишет РИА "Новости".

Чуть более доступной, по данным подсчётов, является "Сельдь под шубой": набор продуктов для четырёх человек обойдётся в 291 рубль. В список ингредиентов входят сельдь, яйца, картофель, свекла, морковь, лук и майонез.

Самой экономичной праздничной закуской в этом году стал салат "Столичный" стоимостью 269 рублей, для приготовления которого нужны курица, картофель, яйца, морковь, солёные огурцы, зелёный горошек и майонез, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".